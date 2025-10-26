Apple pode alargar para 12 GB de RAM no iPhone 18 de entrada de gama em 2026

O tema da RAM no iPhone é sempre pouco claro com a Apple. A empresa nunca revela estes valores no iPhone, mas garante que estes recursos nunca faltam no equipamento. Uma nova informação revela que a Apple pode equipar o iPhone 18 com 12 GB de RAM, um aumento necessário pela chegada de funcionalidades baseadas em IA e pelo que a empresa está a preparar para a Siri.

Apple pode alargar para 12 GB de RAM no iPhone

A Apple mantém há anos uma estratégia conservadora em relação à RAM dos seus modelos base. Nem o recente iPhone 17 conseguiu dar o tão esperado salto para os 12 GB de RAM que muitos utilizadores pediam.

Em vez disso, a empresa optou por duplicar o armazenamento interno, que passou de 128 GB para 256 GB. Mas, de acordo com novos relatos da Coreia do Sul, o próximo iPhone 18 pode marcar uma mudança significativa nesta tendência.

De acordo com estes leaks, a Apple planeia equipar o modelo padrão do iPhone 18 com 12 GB de RAM . A empresa terá solicitado à Samsung que aumentasse o fornecimento de chips LPDDR5X, que atualmente são produzidos apenas em variantes de 12 GB e 16 GB.

Será que todos vão receber este upgrade?

Isto abre dois cenários possíveis para a Apple. O primeiro é que a empresa mantenha os 8 GB de RAM do modelo base. Nesse cenário, a empresa deverá adotar os novos chips LPDDR5X, mais rápidos e com maior eficiência energética nos novos modelos do iPhone.

A segunda opção, e que é a mais plausível segundo consta, é que a gigante de Cupertino aumente finalmente a memória dos modelos standard para até 12 GB. Além disso, terá reservando os 16 GB para as versões Pro e Pro Max. O aumento da RAM seria motivado principalmente pelo aparecimento de funções de inteligência artificial.

A Apple deverá lançar uma versão renovada e mais poderosa da Siri, com capacidades de IA generativa, em conjunto com o iPhone 18. Estes tipos de ferramentas requerem maior poder de computação e memória para funcionar sem problemas, o que explicaria a necessidade de expandir os recursos do dispositivo.