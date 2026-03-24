Apple começará em breve a inserir anúncios na app Apple Maps
O tema não é novo e a Apple parece não querer esconder esta ideia. Os anúncios chegarão ao Apple Maps como parte da estratégia da empresa para rentabilizar os seus serviços. Os anúncios poderão começar a surgir na aplicação já este verão.
De acordo com uma nova notícia de Mark Gurman, da Bloomberg, a ideia de inserir anúncios patrocinados na app de navegação já está nos planos da empresa há algum tempo. Agora, parece que estas discussões internas estão finalmente a tornar-se realidade. Espera-se que o sistema de anúncios do Apple Maps funcione de forma semelhante à App Store. Em vez de banners publicitários tradicionais que poluem o ecrã, a aplicação deverá mostrar anúncios patrocinados.
A Apple está a preparar-se para introduzir publicidade na sua aplicação Maps, parte de uma iniciativa mais ampla para gerar mais receitas com os seus serviços. Um anúncio pode ser feito já este mês, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Estaria a considerar introduzir anúncios no Apple Maps como parte da sua estratégia mais ampla para maximizar os lucros dos seus serviços.
Estratégia da Apple para rentabilizar serviços
Isto significa que poderemos ver alguns métodos adicionais de monetização, talvez anúncios, subscrições ou algo semelhante, noutros produtos de software da Apple num futuro próximo. Ainda não temos informações sobre quando é que a Apple planeia adicionar anúncios ao Maps, mas Gurman acredita que os anúncios "começarão a aparecer no Maps já este Verão (do hemisfério norte)".
A decisão de introduzir anúncios numa aplicação nativa pode não agradar a alguns utilizadores, mas a prática é comum no setor da navegação. O Google Maps já exibe anúncios patrocinados e marcadores promovidos há muito tempo. No entanto, o Google Maps ainda detém uma quota de mercado significativamente maior e tem mais influência sobre o seu público.
As pessoas geralmente preocupam-se menos com estes anúncios porque o serviço está profundamente integrado nas suas rotinas diárias. Veremos o efeito que os anúncios terão na base de utilizadores do Apple Maps. Quando começaram a circular rumores sobre anúncios dentro do Apple Maps, as reações iniciais dos utilizadores não foram propriamente positivas.