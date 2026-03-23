Está confirmado! Citroën vai manter-se na Fórmula E para a era Gen4

A Citroën oficializou a renovação do seu compromisso com o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E. A marca francesa confirmou que continuará na grelha de partida para a era GEN4, que terá início na 13.ª temporada da modalidade.

O anúncio foi feito por Xavier Chardon, CEO da Citroën, em Madrid. Esta decisão sublinha a estratégia da marca em utilizar a alta competição como um laboratório vivo para a inovação tecnológica.

Para a Citroën, a participação na Fórmula E não é apenas uma questão de troféus. Segundo Xavier Chardon, a competição permite transformar o desempenho extremo dos veículos elétricos em progressos concretos para a mobilidade do quotidiano.

Na Citroën, a inovação deve ser útil no dia-a-dia. A Fórmula E - e agora a GEN4 - permite-nos transformar o desempenho elétrico em progressos concretos para todos. O desporto motorizado faz parte do nosso ADN. Estamos orgulhosos por nos empenharmos plenamente neste novo capítulo.

Fórmula E: era GEN4

A entrada na era GEN4 é vista como um ponto de viragem histórico para a Fórmula E. O GEN4 é simplesmente a nova geração de carros elétricos de corrida que vai ser usada no campeonato a partir da época 2026/27.

Com este compromisso, a Citroën pretende capitalizar a experiência adquirida ao longo dos anos para reforçar os seus objetivos de:

Eletrificação Aplicar a eficiência energética das pistas nos modelos de série (como o AMI, SUVs e berlinas).

Performance Refinar o software e a gestão de baterias em condições de stress competitivo.

Sustentabilidade Consolidar a imagem de uma marca focada em soluções de mobilidade limpa.



O que muda no GEN4?

Tabela Comparativa: GEN3 vs. GEN4

Recurso GEN3 (Atual) GEN4 (2026+) Potência Máxima 350 kW (470 cv) 600 kW (815 cv) Tração Traseira (RWD) Integral (AWD) Regeneração 600 kW 700 kW Peso Mínimo 840 kg 1.012 kg (estimado) Pneus Hankook (Todo clima) Bridgestone (Novos compostos)

Fundada em 1919, a Citroën está hoje presente em 101 países com uma vasta rede de 6.200 pontos de venda. A renovação na Fórmula E garante que a marca continua na vanguarda do automobilismo mundial, unindo a sua herança histórica à tecnologia do futuro.

De relembrar que a Citroën entrou oficialmente na Fórmula E na temporada 2025/26, através da sua divisão de competição Citroën Racing. O grupo Stellantis terá duas marcas na competição, a Citroën e a Opel. A DS Automobiles irá sair da competição.