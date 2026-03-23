Está confirmado! Citroën vai manter-se na Fórmula E para a era Gen4
A Citroën oficializou a renovação do seu compromisso com o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E. A marca francesa confirmou que continuará na grelha de partida para a era GEN4, que terá início na 13.ª temporada da modalidade.
O anúncio foi feito por Xavier Chardon, CEO da Citroën, em Madrid. Esta decisão sublinha a estratégia da marca em utilizar a alta competição como um laboratório vivo para a inovação tecnológica.
Para a Citroën, a participação na Fórmula E não é apenas uma questão de troféus. Segundo Xavier Chardon, a competição permite transformar o desempenho extremo dos veículos elétricos em progressos concretos para a mobilidade do quotidiano.
Na Citroën, a inovação deve ser útil no dia-a-dia. A Fórmula E - e agora a GEN4 - permite-nos transformar o desempenho elétrico em progressos concretos para todos. O desporto motorizado faz parte do nosso ADN. Estamos orgulhosos por nos empenharmos plenamente neste novo capítulo.
Fórmula E: era GEN4
A entrada na era GEN4 é vista como um ponto de viragem histórico para a Fórmula E. O GEN4 é simplesmente a nova geração de carros elétricos de corrida que vai ser usada no campeonato a partir da época 2026/27.
Com este compromisso, a Citroën pretende capitalizar a experiência adquirida ao longo dos anos para reforçar os seus objetivos de:
- Eletrificação
- Aplicar a eficiência energética das pistas nos modelos de série (como o AMI, SUVs e berlinas).
- Performance
- Refinar o software e a gestão de baterias em condições de stress competitivo.
- Sustentabilidade
- Consolidar a imagem de uma marca focada em soluções de mobilidade limpa.
O que muda no GEN4?
Tabela Comparativa: GEN3 vs. GEN4
|Recurso
|GEN3 (Atual)
|GEN4 (2026+)
|Potência Máxima
|350 kW (470 cv)
|600 kW (815 cv)
|Tração
|Traseira (RWD)
|Integral (AWD)
|Regeneração
|600 kW
|700 kW
|Peso Mínimo
|840 kg
|1.012 kg (estimado)
|Pneus
|Hankook (Todo clima)
|Bridgestone (Novos compostos)
Fundada em 1919, a Citroën está hoje presente em 101 países com uma vasta rede de 6.200 pontos de venda. A renovação na Fórmula E garante que a marca continua na vanguarda do automobilismo mundial, unindo a sua herança histórica à tecnologia do futuro.
De relembrar que a Citroën entrou oficialmente na Fórmula E na temporada 2025/26, através da sua divisão de competição Citroën Racing. O grupo Stellantis terá duas marcas na competição, a Citroën e a Opel. A DS Automobiles irá sair da competição.