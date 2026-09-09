iPhone Duo começa nos 2399€ em Portugal! Conheça todos os preços
A Apple apresentou esta quarta-feira várias novidades que chegam ao mercado português já nas próximas semanas. Entre os destaques estão os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, o Apple Watch Series 12, o Apple Watch Ultra 4 e os novos AirPods 5. Conheça todos os preços para Portugal.
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max chegam a 18 de setembro
Os novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max podem ser reservados em Portugal a partir das 13h00 de 12 de setembro. A chegada às lojas está marcada para 18 de setembro, com preços a partir dos 1 499 euros para o iPhone 18 Pro e dos 1 649 euros para o iPhone 18 Pro Max.
- iPhone 18 Pro
- 256GB: 1 499 €
- 512GB: 1 749 €
- 1TB: 2 249 €
- 2TB: 2 999 €
- iPhone 18 Pro Max
- 256GB: 1 649 €
- 512GB: 1 899 €
- 1TB: 2 399 €
- 2TB: 3 149 €
- Reservas: 12 de setembro, a partir das 13h00
- Disponibilidade: 18 de setembro
Os novos modelos Pro representam o topo de gama da nova geração do iPhone e chegam com várias novidades ao nível do desempenho, câmaras, autonomia e funcionalidades de inteligência artificial.
iPhone Duo chega em outubro por 2399€
A Apple tem ainda outro modelo preparado para chegar ao mercado português. O iPhone Duo poderá ser reservado a partir das 13h00 de 16 de outubro, estando a disponibilidade prevista para 23 de outubro.
O equipamento terá um preço base de 2 399 euros.
- iPhone Duo
- 256 GB: 2 399 €
- 512 GB: 2 649 €
- 1 TB: 3 149 €
- 2 TB: 3 899 €
- Reservas: 16 de outubro, a partir das 13h00
- Disponibilidade: 23 de outubro
Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4
No segmento dos relógios inteligentes, os novos Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 estarão disponíveis em Portugal a partir de 18 de setembro.
O Apple Watch Series 12 terá um preço inicial de 459 euros, enquanto o Apple Watch Ultra 4 estará disponível desde 909 euros.
- Apple Watch Series 12 - desde 459 €
- Apple Watch Ultra 4 - desde 909 €
- Disponibilidade: 18 de setembro
Os dois modelos destinam-se a públicos diferentes, com o Series 12 mais focado no uso diário e o Ultra 4 orientado para utilizadores que procuram maior resistência e funcionalidades avançadas para atividade física e aventura.
AirPods 5 a partir de 149 euros
Também os novos AirPods 5 chegam ao mercado português no dia 18 de setembro.
A versão base terá um preço de 149 euros, enquanto a versão com caixa de carregamento sem fios custará 169 euros.
- AirPods 5 - 149 €
- AirPods 5 com caixa de carregamento sem fios - 169 €
- Disponibilidade: 18 de setembro
Assim, entre iPhone, Apple Watch e AirPods, a Apple prepara uma nova vaga de lançamentos em Portugal já a partir de 18 de setembro, enquanto o iPhone Duo ficará reservado para outubro.
Eheh.. a Apple ouviu-me a matou o iPhone normal porque estava a canibalizar as vendas do Pro.. foi isso que aconteceu? Lol