Tal como o seu antecessor, Bus Simulator 21 acentra a sua jogabilidade na gestão e condução de transportes públicos, mais precisamente, aos autocarros de transporte de passageiros.

Bus Simlator 21 já tem data marcada. Venham conhecer as novidades.

Bus Simulator 18, foi lançado em 2018, e pretendia colocar o jogador na pele de um condutor de bus (transportes públicos) e traçar a melhor rota para satisfação dos habitantes locais.

Recentemente foi revelada a data de lançamento de Bus Simulator 21, que será em 2021, e algumas novidades também foram dadas a conhecer sobre o jogo. Na sua essência, Bus Simulator 21 vai manter a mesma jogabilidade.

Autocarros reais à disposição do jogador

O jogador terá uma vasta quantidade de marcas e modelos de autocarros reais à disposição para a constituição da sua frota. São marcas globais de todo o Mundo, incluindo, por exemplo, Alexander Dennis.

Podem-se esperar os modelos mais recentes de autocarros de transporte de passageiros existentes na atualidade, mas a Astragon (equipa de desenvolvimento do jogo) revelou uma outra novidade.

Pela primeira vez em Bus Simulator, o jogador irá ter a possibilidade de escolher autocarros de dois andares ou mesmo autocarros elétricos.

No que toca aos cenários presentes no jogo, existem também novidades. O mapa Seaside Valley, assim como a sua expansão, estará disponível no jogo, simulando dessa forma um ambiente mais europeu.

No entanto, as Américas não foram esquecidas e em Bus Simulator 21 existirá ainda outro mapa com o nome de Angel Shores, que será baseado na zona de São Francisco.

Os mapas serão, tal como seria de esperar, grandes palcos para o jogador dar largas à sua imaginação. Com uma abordagem de open world, o jogador pode criar as suas rotas a belo prazer e focar-se nas zonas das cidades que mais lhe convém.

Pode, por exemplo, focar-se na criação de rotas de transporte de e para as zonas industriais de Angel Shores. Ou então apontar para o transporte de passageiros nas zonas citadinas (como Chinatown) ou para as zonas de lazer, mais perto da marina.

Bus Simulator 21 terá um modo de jogo online cooperativo no qual o jogador pode juntar-se a amigos para conduzirem a frota de autocarros nas suas rotas criadas.

Sistema de Horários permite ao jogador focar-se na condução

Um adição importante de Bus Simulator 21 será a inclusão de um sistema de horários para as carreiras. Isto permitirá que a I.A. controle os autocarros das diferentes rotas enquanto o jogador poderá apenas desfrutar da condução e transporte de passageiros. Isto liberta o jogador de toda a micro gestão associada ao controlo de uma rota grande de autocarros.

O jogo terá um modo Campanha para cada cidade, e existirá ainda um modo Sandbox, onde o jogador dará largas à sua imaginação livremente.

Bus Simulator 21 será lançado em 2021 para PC, PlayStation 4 e Xbox One.