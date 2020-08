Donald Trump cria conta no Triller, a app concorrente do TikTok

A polémica entre o TikTok e o presidente dos Estados Unidos da América continua acesa. Depois de ameaçar, Donald Trump assinou mesmo uma ordem executiva para banir a aplicação chinesa de operar no país norte-americano. Mas a história não acaba aqui.

Mais recentemente, Trump criou conta sua no Triller, uma aplicação que é diretamente concorrente do TikTok.

Donald Trump não está para brincadeiras e a situação conflituosa com o TikTok parece mesmo um assunto sério. Depois de ameaçar, o presidente dos EUA assinou uma ordem executiva para banir as aplicações chinesas TikTok e WeChat do país. Inicialmente o prazo dado era de 45 dias, mas Trump alargou para 90 dias. Assim, as plataformas deverão poder operar apenas até meados de novembro.

Mas apesar de esta situação poder ser revertida com a compra do TikTok por empresas como a Microsoft e o Twitter, o assunto já deu o que falar e parece estar longe de terminar.

Donald Trump cria conta no Triller, rival do TikTok

Apesar de ser bastante popular, o TikTok não é a única aplicação destinada à partilha de vídeos curtos. Já aqui demos a conhecer outras alternativas a esta plataforma da chinesa ByteDance.

Desta forma, e talvez com o objetivo de também causar alguma provocação, o presidente dos EUA criou recentemente conta na rede social Triller, uma aplicação concorrente do TikTok. Pode ver o perfil de Donald Trump no Triller aqui.

A app Triller, à semelhança da plataforma chinesa, também se destina à partilha de vídeos de curta duração.

De acordo com o jornalista do The New York Times, Taylor Lorenz, a conta @donaldjtrump tem já milhares de seguidores, sendo que a primeira publicação do presidente norte-americano superou as 5 milhões de visualizações.

No vídeo partilhado por Trump, alusivo à sua campanha para ser reeleito, o próprio intitula-se como um ‘profissional de tecnologia’.

A plataforma Triller foi criada antes do TikTok, em 2015, pela empresa com o mesmo nome detida pelo empresário Ryan Kavanaugh. Só no mês de julho, a app conseguiu 700 mil downloads, mas a app chinesa da ByteDance conquistou 315 milhões de interessados.

Resta-nos verificar as movimentações das duas plataformas depois desta atitude do presidente dos EUA. Pois com a criação de conta nesta plataforma, é agora natural que várias pessoas, sobretudo apoiantes de Donald Trump, troquem o TikTok pelo Triller.

A aplicação Triller está disponível para iOS e Android.