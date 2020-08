TikTok e WeChat serão banidos de operar nos EUA daqui a 45 dias

Donald Trump ameaçou que iria proibir a aplicação chinesa TikTok de operar no país norte-americano e está a cumprir com a promessa. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos da América assinou uma ordem executiva que determina que as aplicações TikTok e WeChat irão deixar de ser permitidas no país já daqui a 45 dias.

Esta decisão, apesar de polémica e controversa para alguns, tem a total aprovação por parte de muitos americanos e órgãos do Estado dos EUA.

A 31 de julho o presidente dos Estados Unidos da América afirmou que iria banir o TikTok de operar no país. Donald Trump ameaçou com a assinatura de uma ordem executiva para o efeito, e assim o fez.

Esta atitude está relacionada com as fortes suspeitas por parte do governo norte-americano de que aplicações chinesas como o TikTok são usadas como esquema de espionagem por parte da China. Desta forma, Trump assegura que a sua decisão tem o objetivo de proteger mais seriamente a segurança do seu povo.

Recentemente, o secretário de estado dos EUA Mike Pompeo disse numa entrevista que o país iria banir outras apps chinesas para além do TikTok. Entre elas o famoso serviço de mensagens WeChat.

TikTok e WeChat serão banidos dos EUA daqui a um mês e meio

Donald Trump cumpriu então a ameaça e assinou nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, uma ordem executiva que vai proibir todas as transações com a chinesa ByteDance, empresa detentora do TikTok. O mesmo se aplica à app WeChat, que pertence ao Tencent, também ele chinês.

Esta ação terá efeito definitivo dentro de 45 dias a contar da data da ordem executiva, ou seja, as plataformas têm cerca de um mês e meio para operar nos EUA.

Donald Trump referiu-se a uma “emergência nacional” e acusou a rede social de vídeos TikTok de espiar os utilizadores norte-americanos a favor do Partido Comunista Chinês. De acordo com o decreto:

Tal como o TikTok, o WeChat capta automaticamente grandes pedaços de informação sobre os seus utilizadores, ameaçando dar ao Partido Comunista Chinês acesso a informação pessoal sobre os norte-americanos.

Esta parece ser uma decisão definitiva, a não ser que haja alguma alteração que possa mudar o panorama como, por exemplo a compra do TikTok pela Microsoft.

Mas as consequências já se fazem sentir pois, após Donald Trump emitir o ordem, as ações da Tencent caíram.

Jogos da Tencent não serão afetados pela ordem executiva

Há, no entanto, algumas boas notícias, nomeadamente para os gamers. De acordo com o jornalista do LA Times Sam Dean, as empresa de videojogos que pertencem à Tencent não serão afetadas por esta ordem executiva. Desta forma, jogos da Riot Games e Epic Games, como os populares League of Legends e Fortnite, estão seguros.

TikTok proibido de ser instalado em dispositivos governamentais dos EUA

Para além da ordem executiva, o Senado norte-americano também aprovou nesta quinta-feira por unanimidade um projeto-lei que proíbe o download e utilização do TikTok em qualquer equipamento cedido pelo Governo aos seus funcionários. A decisão aplica-se também aos membros do Congresso.

Segundo o serviço de imprensa do senador republicano Josh Hawley, co-autor deste projeto-lei.

O TikTok é um grande risco de segurança e não tem lugar nos dispositivos governamentais.

No entanto, antes de ser promulgado por Donald Trump, este projeto-lei terá ainda que ser aprovado pela Câmara dos Representantes da Maioria Democrata.