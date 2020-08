Há serviços na Internet que ganham o seu espaço e que são uma mais-valia para os utilizadores. Se por norma pagaria-se para os usar, nestes casos acabam por ser gratuitos e a depender de alguém focado no seu crescimento.

É precisamente este o caso do site Have I Been Pwned, que dá aos utilizadores informações sobre a fuga de nomes de utilizador e de passwords. Pois o código associado a este serviço vai em breve ser tornado público e estará acessível a todos.

Have I Been Pwned: Um pilar da Internet

Tendo partido de um projeto pessoal de Troy Hunt, o serviço Have I Been Pwned é hoje uma referência na Internet e em especial no que toca à segurança. É aqui que os utilizadores recorrem para saber se foram afetados e muitos mais fazem uso dele.

A sua importância é tal que muitos outros serviços e apps estão já assentes na informação que disponibiliza. Temos muitas ferramentas que alertam os utilizadores para quebras de segurança em passwords simplesmente questionando o serviço Have I Been Pwned.

Mudança radical neste serviço

Pois o seu criador resolveu agora mudar o sentido do seu projeto e vai abrir o código fonte a todos e torná-lo público. Esta decisão acontece depois de uma tentativa falhada de vender este serviço a uma empresa que o iria manter e fazer crescer.

A ideia base para esta decisão de Troy Hunt está na necessidade de autonomizar este serviço. Quer que este deixe de estar certamente centrado na sua pessoa e passe a ser uma entidade autónoma, para onde a comunidade contribui e e melhora de forma constante.

Código fonte vai ser tornado público

É precisamente neste último ponto que quer apostar agora. Há trabalhos a terem de ser feitos neste serviço e que podem assim ser iniciados. Com o código aberto, qualquer um pode contribuir para o seu crescimento.

Infelizmente o código fonte do Have I Been Pwned não vai ser todo libertado de uma só vez. Será gradualmente revelado, demorando ainda algum tempo até que seja totalmente conhecido. Ainda assim é uma excelente medida, em especial para todos os que temiam o que era feito com os dados carregados nesta plataforma.