Desde março deste ano, altura em que começou o confinamento, que um tema antigo tem sido mais trazido a público, pelos meios de comunicação social: violência doméstica.

Trata-se de um tema delicado que, de certa forma, ainda é um pouco menosprezado, e de forma a combater isso mesmo, encontra-se em desenvolvimento um jogo português sobre o tema: Maia: Unhappily Ever After.

A violência doméstica é um problema grave, e que não é só de agora. Anos consecutivos de uma sociedade fechada e receosa, permitiu que este tipo de crime existisse impunemente no seio da nossa sociedade. No entanto, as coisas começaram a alterar-se nas últimas décadas e os crimes começaram a ser mais desmascarados e punidos pela lei.

Seja como for, trata-se de algo que nunca é demais alertar e sensibilizar e dessa forma, os estúdios independentes Perpétuos Games (portugueses) encontram-se a desenvolver um jogo precisamente sobre este tema.

Maia: Unhappily Ever After é um jogo sobre a violência doméstica

O jogo chama-se Maia: Unhappily Ever After e tata-se de um puzzle platformer que está a ser desenvolvido para a PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Maia: Unhappily Ever After é a narrativa de uma jovem mulher presa num relacionamento abusivo. Influenciada pelo seu companheiro, Maia vive uma realidade perigosa ao compreender o mundo de uma forma distorcida. Não se achando capaz de sobreviver ao caos criado pelo seu parceiro, Maia utiliza metáforas imaginativas para enfrentar obstáculos e cumprir as suas demandas.

Principais características de Maia: Unhappily Ever After:

Sensibilização para o tema da violência doméstica: Maia é baseado em factos reais, sobre relatos de violência doméstica.

Puzzles: avança na narrativa, resolvendo puzzles que são metáforas para o abuso que Maia está sujeita.

Metáforas em forma de mecânicas: o jogo está centralizado em mecânicas simples, que servem de referência metafórica para os problemas da violência doméstica.

Segundo Letícia Pereira, Game Developer de Maia: Unhappily Ever After, o desenvolvimento deste jogo surgiu da necessidade de sensibilização perante este problema da sociedade, “a violência doméstica é vista, por vezes, como um tema tabu”, acrescentado que, “falta mais discussão deste tema na sociedade, e esperamos, com um jogo, trazer este tema, até para os mais jovens, que são normalmente, alheios a estas questões”.

Segundo a Perpétuso Games, espera-se que Maia: Unhappily Ever After tenha um lançamento antecipado de uma versão simplificada, em Setembro deste ano.