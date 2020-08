Trump vai banir mais apps chinesas para além do TikTok

A tensão entra a rede social chinesa TikTok e o governo norte-americano cresce a cada dia que passa. Mas se pensa que esta é uma guerra de Donald Trump somente focada nesta aplicação em concreto, está enganado.

De acordo com o secretário de estado dos EUA Mike Pompeo, a Casa Branca está já a desenvolver um plano para banir outras aplicações chinesas do país.

O TikTok é atualmente uma das mais populares aplicações em todo o mundo, utilizada sobretudo por jovens, que permite a partilha de vídeos curtos. O sucesso da app cresceu durante a quarentena. Isto porque as pessoas a usaram para manter contacto com amigos mas também para exibirem os seus talentos ou participarem em desafios.

Contudo, a aplicação tem estado envolvida em polémicas devido aos problemas de privacidade e segurança dos dados dos utilizadores. Assim, motivado por todas as suspeitas em torno da aplicação TikTok, recentemente o presidente norte-americano ameaçou com uma ordem judicial para banir a app de operar no país. Mas este não é um problema apenas dos EUA contra o TikTok.

Donald Trump prepara-se para banir outras aplicações chinesas

De acordo com Mike Pompeo, secretário de estado dos Estados Unidos da América, a Casa Branca já se está a preparar para banir outras aplicações chinesas do país, para além do TikTok.

Pompeo afirmou que uma outra app é o famoso serviço de mensagens WeChat, também já acusado de monitorizar conversas realizadas fora da China.

Em entrevista ao canal norte-americano Fox News, no passado domingo, o secretário de estado adianta que estas medidas têm como objetivo promover a segurança e privacidade da população americana. Segundo Pompeo:

Bem, eis o que eu espero que o povo americano reconheça: estas empresas de software chinesas que fazem negócios nos Estados Unidos, seja TikTok ou WeChat – são inúmeras – como Peter Navarro disse, estão a fornecer dados diretamente ao Partido Comunista Chinês. Pode ser o padrão de reconhecimento facial. Podem ser informações sobre a sua residência, números de telefone, amigos e com quem estão ligados. Essas são as questões que o presidente Trump deixou claro que iremos tratar. Estas são as verdadeiras questões de segurança nacional. São verdadeiras questões de privacidade para o povo americano. E assim ele [Donald Trump] vai tomar medidas nos próximos dias com relação a uma ampla gama de riscos para a segurança nacional que são apresentados por softwares associados ao Partido Comunista Chinês.

E se a Microsoft comprar o TikTok?

Entretanto a Microsoft já manifestou a sua intenção de adquirir o TikTok o que, por conseguinte, poderia resolver este problema. Em relação a este assunto, o secretário de estado explica que:

Prometo que o Presidente, quando tomar a sua decisão, garantirá que tudo o que fizemos nos leva a um risco quase zero para o povo americano. Estamos a tentar encontrar uma solução e acho que teremos o anúncio do presidente em breve.

No entanto Mike Pompeo não adiantou mais pormenores acerca deste plano do governo norte-americano.

