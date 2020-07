Farto do TikTok? Conheça as apps alternativas [Android/iOS]

O TikTok ganhou uma proporção gigante no último ano e a quarentena fez com que muitos descobrissem talentos e partilhassem muitos disparates e cenas divertidas pelas redes sociais.

Mas para os mais criativos que até querem continuar a fazer vídeos, mas não querem estar no TikTok, existem alternativas.

Alternativas ao TikTok para Android e iOS

Triller

Uma das mais completas sugestões é o Triller. Permite assim criar vídeos a partir de pequenos clips gravados, inclui filtros para aplicar nas edições, permite adicionar músicas, texto, emojis e desenhos.

Além disso, tem uma componente de colaboração importante para que possa criar com os seus amigos. Depois, claro, é possível partilhar tudo nas redes sociais.

Dubsmash – Create & Watch Videos

A App Dubsmash parte do mesmo pressuposto do TikTok. Inclui, portanto, a possibilidade de criação de vídeos de sincronização labial, músicas para fazer coreografias, cenas de filmes icónicos para interpretar… entre muitas outras opções.

Pode partilhar noutras redes sociais, mas a Dubsmash também permite que seja por lá seguido e que possa encontrar utilizadores com grande criatividade para seguir também.

Funimate: Video Editor & Music Clip Star Effects

Com este editor e criador de vídeos, além de poder fazer partilhas em qualquer rede social, poderá também utilizá-la para partilhas no próprio TikTok. Não se trata de um “rede social” como as outras anteriores, mas sim de um editor. A verdade é que muitos só usam o TikTok para disseminar os vídeos por outras plataformas.

Homepage: funimate

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

Likee

Por fim a sugestão vai para a Likee, uma rede social completa, onde poderá criar os seus vídeos mais criativos ao estilo do TikTok.

Além das inúmeras personalizações, o que mais importa é a sua criatividade, para poder ficar portanto destacado como tendência. Além disso, poderá partilhar o vídeo em qualquer outra plataforma.