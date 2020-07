Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Owner of a Lonely Heart – YES

Yes é uma banda britânica de rock progressivo formada originalmente por Jon Anderson (voz), Chris Squire (baixo), Tony Kaye (teclado), Peter Banks (guitarra) e Bill Bruford (bateria) em 1968. Apesar das muitas mudanças na formação, separações ocasionais e as diversas mudanças na música popular, o grupo está ativo há 50 anos e ainda detém grande prestígio internacional.

A popularidade significativa da banda teve início principalmente após o lançamento do disco The Yes Album, onde os Yes começaram a explorar os novos horizontes do rock progressivo (género este que estava surgindo na cena britânica), com músicas mais longas e complexas. Nos discos Fragile e Close to the Edge, e a estreia de Rick Wakeman nos teclados em Fragile, a banda cimenta a sua fama no mundo e o ápice da sua carreira; o subsequente Close to the Edge é considerado por musicólogos e críticos como a essência do prog rock e o melhor álbum do género.

Tales From Topographic Oceans, um álbum concetual lançado em 1973, contém apenas 4 grandes músicas, e que embora foi bem-sucedido comercialmente, foi criticado por levar a música a patamares bem exagerados. Lançado em 1974, Relayer foi um álbum bem mais aceito pela crítica e pelos fãs, gerando a energética música ‘The Gates of Delirium’ e o single subsequente, ‘Soon’. Nessa época, Wakeman abandonou a banda e foi substituído por Patrick Moraz, que contribuiu apenas nesse álbum. Wakeman retorna em Going for the One, que foi um inesperado sucesso da banda, já que todo o prog rock passava por dificuldades por culpa do advento do punk rock que criticava o prog pelos seus excessos e trazia a simplicidade do rock n’ roll, e géneros como o new wave e synthpop. A música ‘Awaken’ é considerada por Jon Anderson como uma obra-prima. O álbum gerou o single ‘Wonderous Stories’, e consistiu no primeiro de uma série de lançamentos da banda em que se abandonava os excessos musicais e músicas longas para algo mais atraente a um público maior, ao incorporar elementos da música pop, atingindo o seu ápice com o bem-sucedido 90125 e Big Generator.

As suas canções continham melodias e letras místicas, músicas longas com referências eruditas, trabalhos de harmonias vocais abstratas entre Jon Anderson e Chris Squire e alguns dos seus álbuns focados em formatos de álbuns conceituais, com canções unificadas que contavam histórias surreais e traziam um tema em comum. As capas emblemáticas dos seus discos eram elaboradas pelo ilustrador Roger Dean. Na história do rock n’ roll, raramente um instrumento como o teclado fora colocado num patamar de importância tão relevante quanto à guitarra (da mesma forma como o Jethro Tull ficou conhecido por incorporar sons de flautas nas suas músicas). Em 2016 os Yes foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Os Yes são uma das bandas mais antigas ainda em atividade, comemorando em 2018, 50 anos de carreira com a estreia de uma nova turné. É também uma das bandas de rock progressivo mais bem sucedidas, influentes e mais duradouras. Eles venderam 13,5 milhões de álbuns certificados pela RIAA nos EUA.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify