Little Big Workshop: quem nunca quis ter uma Fábrica

A THQ Nordic revelou recentemente que as pré-encomendas de Little Big Workshop para Xbox One, já são possíveis de fazer.

Mas? O que é o Little Big Workshop?

A THQ Nordic revelou recentemente que o jogo desenvolvido pelos seus estúdios HandyGames, Little Big Workshop, já pode ser pré-reservado.

Little Big Workshop trata-se de uma simulação bastante descomprometida e para ser levada de ânimo leve (tal como Tools Up!, por exemplo) do processo de criação de uma startup.

A ideia do jogo é a criação de uma fábrica de sucesso e expandi-la!

A ideia é extremamente simples. O jogador tem uma ideia de negócio pelo que terá de começar a planear as coisas de forma a dar seguimento à ideia.

Planeamento da fábrica, identificando clientes e as suas necessidades, contratando fornecedores e até mesmo criando o design dos seus produtos, serão responsabilidades que o diretor da empresa (o jogador) terá de dominar.

E ideias não faltam. Tudo o que o consumidor procurar no mercado, os nossos empregados poderão criar e colocar à venda. O consumidor quer um pato de borracha? Nós construímos! Quer drones? Nós construímos! Seja o que fôr, e nós colocaremos a nossa mão-de-obra a construir.

Mas antes de se chegar a esse ponto é necessária muita labuta. Isso, pois o jogador começa apenas com uma pequena oficina e terá de saber criar as condições necessárias para a expandir. Isto até a transformar numa fábrica de fazer inveja aos concorrentes.

À medida que a fábrica vai crescendo, o jogador vai desbloqueando novas máquinas, descobrindo novos métodos de produção e recrutando mais trabalhadores. Entretanto, para a empresa crescer também vai ter de se preocupar com aquisição de mais terrenos.

O jogo, conforme mencionei é extremamente descontraído e isso vê-se claramente pelo facto de focar apenas os aspetos produtivos da fábrica e não se preocupar em demasia com outros aspetos mais importantes (e sérios) como a economia ou a logística.

Little Big Workshop conta ainda com um ciclo dia-noite, pelo que os turnos noturnos também serão parte importante. No entanto, temos de ter atenção à insatisfação que o excesso de trabalho pode gerar no seio da massa operária.

Little Big Workshop já foi lançado em 2019 para PC e chegará este ano à Xbox One.