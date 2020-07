A plataforma de videoconferências Zoom ganhou uma dimensão gigantesca com o confinamento de parte da população mundial. Fazer reuniões de trabalho, juntar a família e amigos, e até dar aulas, foram das principais utilidades em tempo quarentena.

Existem opções ao Zoom que garantem videoconferências de qualidade e com recursos até mais avançados, mas agora há um novo concorrente (com demasiadas semelhanças) a chegar. A diferença está nas 24 horas de duração de cada chamada, completamente gratuitas! Conheça o JioMeet.

JioMeet – um concorrente ou uma cópia do Zoom?

A plataforma JioMeet acabou de chegar ao mercado. Apresenta-se como uma nova ferramenta de videoconferência desenvolvida pela operadora de telecomunicações indiana Reliance Jio. Mas não julgue que está perante algo totalmente novo no mercado.

Todos os recursos existentes no serviço são familiares da plataforma Zoom. Tais semelhanças começam, aliás no logo, uma câmara seguida do nome do serviço, numa paleta de cores azul e branco. A interface também não difere assim tanto.

O que distingue o JioMeet do Zoom é mesmo o facto de proporcionar, gratuitamente, videochamadas para até 100 participantes por 24 horas. O Zoom, na sua versão gratuita, apenas permite ligações de 40 minutos.

Como funciona?

Basicamente, da mesma forma que o Zoom. As pessoas podem criar uma reunião e partilhar o link para que outros acedam, permite criar reuniões protegidas com senha, partilhar ecrãs, entrar com ou sem câmara ligada e, por exemplo, o host ainda pode controlar quem pode falar.

Está disponível para as plataformas Android, iOS, Windows e MacOS. Além disso, cada utilizador pode ter até 5 dispositivos ligados à chamada, podendo alternar entre eles de forma simples.

Para segurança, não é garantido que utiliza criptografia de ponta-a-ponta, mas garante que são encriptadas. É importante referir que a plataforma Zoom foi altamente criticada pelas suas políticas de segurança, tendo sido obrigada a criar um sistema robusto para manter os milhares de novos utilizadores.

Por isso, se esta nova plataforma se pretende assumir como um concorrente de peso, terá que ter as suas políticas de segurança bastante transparentes.

Um serviço da Índia para o mundo?

Para já o JioMeet apenas está disponível na Índia. No entanto, o site indica que a plataforma em breve poderá chegar a mais países, com um “Coming Soon”.

Além disso, a app para a Android já se encontra disponível na Play Store. No entanto, ao tentar criar um novo registo, não é possível avançar no processo.