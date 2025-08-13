Sam Altman acredita que a IA criará a primeira empresa unipessoal avaliada em mil milhões

A inteligência artificial (IA) está a redefinir os limites do que é possível no mundo empresarial. Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, estamos à beira de uma era em que uma única pessoa poderá fundar e gerir uma empresa avaliada em mil milhões de dólares...

A visão de Sam Altman sobre um futuro com IA

Sam Altman é conhecido por partilhar frequentemente as suas perspetivas sobre o futuro moldado pela IA. Uma das suas previsões mais arrojadas, feita durante uma entrevista no ano passado, ganha agora um novo ímpeto com a chegada do modelo GPT-5.

Altman está convicto de que é apenas "uma questão de tempo" até assistirmos ao surgimento de empresas multimilionárias operadas por um único indivíduo.

Veremos empresas com apenas dez pessoas a serem avaliadas em milhares de milhões de dólares. No meu pequeno grupo de conversação com amigos que são CEOs de tecnologia, fazemos apostas sobre qual será o primeiro ano em que teremos uma empresa-unicórnio com uma só pessoa, algo que seria impensável sem IA.

Afirmou Altman.

No entanto, o verdadeiro ponto de viragem poderá ocorrer entre 2026 e 2028, altura em que se espera a existência de modelos ainda mais sofisticados, como um potencial GPT-6.

Como funcionaria uma empresa de mil milhões com um só funcionário?

O youtuber e analista tecnológico Greg Isenberg, num vídeo recente, explorou a viabilidade desta promessa de Sam Altman. Embora considere o objetivo tecnicamente atingível, salienta que exigirá um alinhamento perfeito de várias condições.

O novo paradigma empresarial não consistirá na gestão de pessoas, mas sim na capacidade de um único indivíduo gerir um conjunto de agentes de IA autónomos. Isenberg descreve um roteiro para alcançar este feito:

Primeiro, construir uma audiência e uma comunidade sólida em torno de um produto ou serviço;

Depois, utilizar técnicas como "vibe coding" (gerar código a partir de indicações conceptuais e abstratas) para criar soluções simples;

O passo seguinte envolve a utilização de agentes de IA para automatizar todos os processos operacionais, desde o marketing ao apoio ao cliente, permitindo, finalmente, escalar o negócio de forma exponencial.

Desafios para a concretização desta realidade

A materialização de "unicórnios" unipessoais depende de um ecossistema favorável e de transformações a nível social. Para além de uma capacidade computacional massiva, será necessário que mais serviços se transformem em software, o que implicaria uma substituição em massa de trabalhadores humanos por agentes de IA.

Estes negócios teriam de ser construídos sobre os ombros de gigantes tecnológicas, como a própria OpenAI para a inteligência e a Shopify para o comércio eletrónico, distribuindo os seus produtos através de plataformas sociais. Tudo isto teria de ser suportado por uma estratégia de marketing robusta e automatizada que impulsionasse o crescimento de forma contínua.

Ainda que este cenário possa parecer saído de um filme de ficção científica, o setor da IA já demonstrou a sua capacidade de criar multimilionários em tempo recorde. A próxima evolução poderá ser a capacitação de indivíduos para alcançarem o mesmo sucesso, prescindindo totalmente do trabalho humano tradicional.

