Microsoft apresenta o novo painel de controlo da Xbox Series X

Está a aproximar-se a data de apresentação e lançamento da Xbox Series X. A consola da Microsoft, que recentemente foi fotografada num evento tecnológico na Alemanha, deverá chegar já a partir do mês de novembro.

As novidades vão sendo conhecidas gradualmente e agora a Microsoft apresentou o novo painel de controlo para os gamers gerirem tudo acerca da nova Xbox.

Xbox Series X: um novo painel de controlo para uma nova experiência

A Microsoft apresentou ao mundo nesta quarta-feira o novo dashboard, ou painel de controlo, destinado à gestão da sua nova consola. De acordo com as imagens, podemos também conferir que a empresa já está a trabalhar no desenvolvimento das aplicações quer para dispositivos móveis quer para PC.

Trata-se assim de uma interface renovada e com a promessa de uma maior rapidez nunca antes vista. Segundo a empresa de Redmond, com as melhorias o ecrã inicial vai carregar 50% mais rápido assim que a consola é ligada e é quase 30% mais rápido quando o utilizador retorna de um determinado jogo.

Mas a Microsoft não pretende apenas que o programa seja mas rápido, mas sim que se torne também mais fácil de usar. A empresa fez algumas alterações que tornam a plataforma bem mais apelativa e bonita, como por exemplo o arredondamento do cantos das imagens/tiles.

O texto também foi modificado para ser mais legível e todo o conjunto do painel de controlo tem o objetivo de se tornar mais intuitivo.

Ou seja, a Microsoft pretende que todos os utilizadores sejam capazes de explorar e compreender a plataforma sem qualquer problema, mesmo que nunca tenham tido experiência com versões anteriores.

Está assim conhecida mais uma ferramenta-chave da Xbox Series X, que foi atualizada para receber e conseguir dar a mais adequada resposta às funcionalidades da tão aguardada consola.

Tudo isto e muito mais deverá então ser conhecido em novembro, altura em que se espera o evento de lançamento da Xbox da nova geração. Até lá, pode conferir também o possível comando da Xbox Series X… e da possível Series S.

Leia também: