A partir de hoje já estamos a usar os recursos naturais de 2021

O aquecimento global e todos os problemas relacionados com o ambiente são uma realidade que nos deve preocupar a todos. E de acordo com os novos cálculos da organização internacional “Global Footprint Network”, os recursos naturais para 2020 estão esgotados. Assim, a partir deste sábado, a humanidade já está a utilizar os recursos naturais da Terra destinados a 2021.

Este panorama dever ser um alerta para todos de forma a que, individual e coletivamente, nos faça ter consciência de que é importante fazer algumas mudanças nas nossas práticas do dia a dia.

A poluição, a emissão de gases tóxicos, as más práticas ambientais realizadas por grandes e pequenas empresas, entre outras situações são demasiado nocivas para o nosso planeta.

Os vários estudos e evidências estão constantemente a ‘pôr a mão na ferida’ e a tentar consciencializar as pessoas para esta realidade. Uma parte da população mundial já começou a alterar alguns dos seus hábitos prejudiciais ao ambiente. No entanto ainda há uma significativa percentagem que continua com práticas menos saudáveis ao planeta, mesmo com todas as ações de sensibilização para este tema.

Recursos naturais para o ano e 2020 já esgotaram

A partir deste sábado a humanidade já está a utilizar os recursos naturais destinados ao próximo ano de 2021. Isto porque os recursos do nosso planeta para 2020 já estão esgotados. Esta conclusão advém dos cálculos feitos pela organização internacional “Global Footprint Network“. Em suma a 22 de agosto de 2020 assinalamos o Dia da Sobrecarga da Terra.

Isto significa que a partir de agora e até ao final do ano, estamos a usar recursos que o planeta não consegue repor naturalmente, tais como:

das florestas, devido à desflorestação

da pesca, devido à pesca excessiva

dos alimentos, devido ao desperdício alimentar e à agricultura nociva

do ar, devido às emissões de carbono.

Mas apesar de tudo há uma boa notícia. De acordo com o comunicado da associação portuguesa Sistema Terrestre Sustentável ZERO, este ano o planeta começa a “usar o cartão de crédito ambiental” três semanas mais tarde comparativamente ao ano passado. No entanto, este fator deve-se apenas à pandemia da COVID-19, que provocou o confinamento da população, e não ao planeamento nem a mudanças estruturais.

Na verdade, as consequências da COVID-19 levaram a uma redução de quase 10% na pegada Ecológica global. Mas ainda assim, continuam a ser usados os recursos naturais equivalentes a 1,6 planetas Terra.

Desta forma, é importante que cada um de nós repense os seus hábitos e proceda a algumas mudanças para adotar comportamentos mais amigos do ambiente. Para além disso, é fundamental que as grandes potências e governos mundiais definam medidas mais eficazes e eficientes para reverter este panorama que nos afeta a todos.

Como podemos contribuir para um planeta mais saudável?

A ZERO deixa algumas sugestões para que as pessoas comecem por algum lado na mudança necessária. Assim, devemos repensar “a forma como produzimos os alimentos e a dieta que seguimos, a quantidade de bens que consumimos, a forma como nos movemos, as fontes de energia que utilizamos, quantos filhos temos, que área salvaguardamos para a vida selvagem“, entre outros.

Com estas pequenas grandes mudanças há vários objetivos que se podem conseguir atingir, tais como:

A redução da pegada de carbono em 50% que vai permitir acionar o cartão de crédito ambiental 93 dias mais tarde (final de novembro)

Se reduzirmos a nossa pegada ligada à mobilidade em 50% e se assumirmos que um terço dos km são substituídos por transporte público e os restantes pela bicicleta e andar a pé, acionaremos o cartão de crédito ambiental 13 dias depois (para o início de setembro)

Se reduzirmos o consumo de carne em 50% e substituirmos essas calorias por uma alimentação vegetariana, o cartão de crédito seria acionado 17 dias depois (para o início de setembro), com 10 desses dias a resultarem das emissões de metano evitadas

A redução do desperdício alimentar para metade permitirá atrasar o Dia da Sobrecarga do Planeta em 13 dias (para o início de setembro)

Como entidade de divulgação de conteúdos, o Pplware deixa também o apelo para que todos tomemos consciência do problema e possamos contribuir para a sua solução.