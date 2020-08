A Electronic Arts revelou recentemente algumas alterações que vai implementar no seu serviço de subscrições EA Access (e EA Access Premier).

Definitivamente, este final de ano de 2020 promete!

Este final de ano promete ser bastante mexido e mais que isso, existem algumas nuances no mercado de videojogos que poderão marcá-lo para o futuro.

Recentemente, a Electronic Arts revelou que os seus serviços EA Access e Origin Access Basic se passaram a denominar de EA Play, assim como o Origin Access Premier passou a ser agora EA Play Pro.

EA Play mantém as mesmas regalias

Os serviços mantêm o funcionamento tal como o conhecíamos, mas com um rebranding e também com um novo visual.

Ou seja, todos os benefícios aos quais os jogadores com subscrições válidas sempre tiveram acesso (trials de novos jogos da EA, 10% de poupança em compras digitais incluindo jogos completos e acesso à extensa biblioteca de títulos) permanecem.

Aliás, em abono da verdade, durante os próximos meses chegarão ainda mais benefícios, começando com desafios exclusivos nos jogos e reduções mensais de recompensas para os membros em títulos selecionados. Além disso, no dia 31 de agosto, a EA Play lançará na sua quarta plataforma, a mais avançada da indústria, Steam para PC, e os jogadores poderão, em breve, procurar notícias mais excitantes sobre a EA Play.

EA Play está disponível para Xbox One, PlayStation 4 e para PC na Origin agora, e é lançado para PC no Steam no dia 31 de agosto.

Apenas como amostra, podem ver de seguida, as vantagens e regalias mais recentes que os membros com subscrições válidas de EA Play já podem usufruir:

Os jogadores de Madden NFL 21 podem começar a sua época no início do dia 21 de agosto, bem como desfrutar dos EA Play Challenges, um pacote de lançamento no Madden Ultimate Team, três Gold Team Fantasy Packs cada mês, mais benefícios adicionais no jogo que te darão um impulso no campo.

Os jogadores de FIFA 21 terão acesso antecipado ao trial a partir de 1 de outubro com desafios de pré-lançamento para desbloquear bónus e benefícios adicionais durante toda a temporada, incluindo o FIFA Ultimate Team.

Star Wars: Os jogadores de Squadrons receberão benefícios dentro do jogo através de itens como o Interceptor Elegance Helmet e o Ashen Monarch Starfighter Paint Job Set.

Os membros podem também experimentar novos jogos selecionados por até 10 horas, com progresso salvo para aqueles que decidem comprar o jogo para que possam continuar onde pararam.

Os membros também poupam em compras digitais, com um desconto de 10% nos jogos completos para Season Passes, pacotes de pontos e DLC.

EA Play integrado no Xbox Game Pass?

Por outro lado, rumores que correm na internet sobre a EA Play poder vir a fazer parte do serviço Xbox Game Pass também têm vindo a aumentar.

Realmente, se pensarmos bem, até que não seria uma hipótese assim tão absurda. A Microsoft continua a apostar no Xbox Game Pass e no aumento da sua capacidade de oferecer aos jogadores jogos de qualidade, em quantidade e diversidade e esta seria uma oportunidade de ambas as marcas ganharem mais o pulso do mercado.

Seja ou não assim, a Electronic Arts está atenta ao mercado e encontra-se a reagir ao momento e à agitação que se prevê no horizonte. O mercado dos videojogos está a mudar gradualmente e, até mesmo este período de confinamento do qual estamos a sair gradualmente, veio ajudar a na mudança.

Os próximos meses serão cruciais para o mercado e estaremos por cá para os acompanhar.