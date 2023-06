O desenvolvimento de jogos em Portugal continua a mostrar sinais promissores e é precisamente nesse sentido que vos apresentamos Knight of the Cross: Monsanto, um jogo da equipa Last Hour Studios. Trata-se de uma aventura na qual os jogadores terão de derrotar um Mal ancestral.

Knight of the Cross: Monsanto, encontra-se em desenvolvimento pela equipa dos Last Hour Studios, fundados em 2022.

Trata-se de um jogo de ação e aventura jogado numa perspectiva da primeira pessoa na histórica vila de Monsanto, durante os impiedosos tempos medievais.

O jogador assume o papel de um Cavaleiro da Ordem de Cristo, encarregado pela Ordem de desvendar o mistério ancestral por trás do sequestro das crianças da vila a meio de uma invasão repentina de monstros na floresta de Monsanto.

Pelo caminho, os jogadores irão explorar e investigar, tanto a bela vila, como as florestas e locais circundantes enquanto procuram por pistas para o mistério dos desaparecimentos.

À medida que a ação se vai desenrolando, os jogadores irão entrar em contacto com os habitantes locais que poderão solicitar ajuda, proporcionando dessa forma quests secundárias para completar.

O jogo terá uma forte componente de combate, na qual será necessário enfrentar monstros e inimigos desafiantes (Bruxas, Olharapos e Maruxinhos entre outros) e que, consoante os desfechos, permitirão aperfeiçoar o nosso personagem.

De referir que a equipa está a prestar particular atenção à Inteligência Artificial dos inimigos, dando forma e consistência às aos comportamentos e ataques de cada classe de monstro.

Com os ataques e defesa, a stamina do nosso personagem vai-se esgotando pelo que é imperativo descansar. Existe o conceito de Dormir no jogo que é feito quando a nossa stamina se encontra gasta. Será possível dormir nas casas de devoção onde também será permitido nos alimentarmos e ganhar assim mais energia.

As principais features de Knight of the Cross: Monsanto, segundo os seus responsáveis, são:

Mundo aberto à exploração

Localizações reais

Baseado no Folclore Português

Jogo de Ação e Aventura

Combate com uso de Espada e Escudo

Combos de Ataque

Multiplas quests para completar

A Equipa

Pedro Osório -Game Designer

Pedro Fernandes - Game Developer

Hugo Silva - 3D Artist

Leonor Figueiredo - 2D Artist

Alex August - Tech Artist

Knight of the Cross: Monsanto encontra-se em desenvolvimento para PC e mais informações poderão ser encontradas aqui.