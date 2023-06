Reddit também vai demitir perto de 5% dos seus trabalhadores

Nem sempre as informações são as melhores no mundo tecnológico e nos últimos meses temos assistido a uma onda de despedimentos por parte de algumas das mais populares empresas do ramo que mostram a fragilidade do setor. Agora é a popular plataforma Reddit que irá despedir cerca de 5% da sua força de trabalho e reduzir drasticamente as suas contratações.

Reddit vai despedir 5% da sua força de trabalho

Segundo as informações avançadas pela Reuters, nesta terça-feira (6) o Reddit adiantou que irá demitir cerca de 5% do total dos seus trabalhadores, o que representa 90% dos funcionários, nos Estados Unidos da América. Com esta decisão, a popular plataforma junta-se então a vários outros nomes conhecidos do ramo tecnológico e da comunicação que têm despedido quantidades significativas de trabalhadores.

A notícia, que foi avançada primeiramente pelo Wall Street Journal, baseia-se num e-mail enviado pelo CEO do Reddit, Steve Huffman, aos seus funcionários. Neste comunicado, o executivo disse ainda que a empresa vai reduzir em 2/3 o número de contratações até ao final deste ano, ou seja, passa de 300 para 100 pessoas.

Embora já exista desde 2005, o Reddit continua a ser um dos locais preferidos de muitos para debates sobre os mais variados temas e como fonte de notícias e de informação. No ano de 2021, a platafoma cresceu significativamente depois de fóruns como o WallStreetBets se terem tornado populares sobretudo por parte de invstidores que debatiam e investiam massivamente nas ações da banca norte-americana.

O Reddit junta-se assim a vários outros nomes de peso do mundo tecnológico que despediram uma grande quantidade dos seus trabalhadores, como a Meta, Microsoft, Amazon, entre muitos outros. A pandemia da COVID-19, a guerra da Rússia contra a Ucrânia assim como a atual crise económica que se faz sentir em grande parte do mundo, são também importantes promotores para estas e outras situações menos positivas no mercado.