Apesar de permitir aos seus utilizadores que descarreguem as suas músicas para ouvir em offline, o Spotify quer dar ainda mais aos seus utilizadores. Quer que estes possam ouvir as suas preferidas sem se preocuparem com a ligação à Internet. É assim que surge o "Your Offline Mix", uma novidade que chega muito em breve.

É simples ter no nosso smartphone ou no PC as nossas músicas favoritas. Basta escolher o que queremos ouvir no Spotify e descarregar para o dispositivo, de forma simples, rápida e com a melhor qualidade. Muitos já se habituaram a isso e fazem-no de forma regular.

O problema é quando somos apanhados no meio de uma impossibilidade de ficamos sem acesso aos novos êxitos musicais que queremos ouvir. Para esses momentos o Spotify preparou o "Your Offline Mix", que vai tratar de todo o processo sem que tenhamos de se preocupar.

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️



What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX — Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023

Na prática, e do que anunciou o CEO do Spotify, as apps deste serviço vão descarregar automaticamente as músicas que mais vezes forem ouvidas. Com estas presentes, poderá dar ao utilizador uma playlist direta e que terá tudo o que é interessante para ouvir.

Esta provavelmente será uma funcionalidade que será opcional e que os utilizadores vão poder ativar ou desativar conforme querem. Além disso, o Spotify irá escolher outras músicas similares e que entenda serem do gosto do utilizador, para assim oferecer uma playlist mais rica e diversificada.

Will come. Not entirely in our hands. Have to work with the Tesla team on it! — Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023

No seguimento desta conversa no Twitter, Daniel Ek revelou ainda que o Spotify está a preparar algumas novidades para trazer para os carros da Tesla. Neste momento estes desenvolvimentos estão do lado da equipa da fabricante, mas devem surgir em breve.

Com o "Your Offline Mix" quer dar aos utilizadores mais liberdade e a certeza de que a qualquer momento, com ou sem Internet, podem ouvir as músicas preferidas e sem estarem dependentes de nada. É mais uma funcionalidade que mostra a inovação e a imaginação deste serviço que é um dos mais usados na Internet.