Pplware Classics…

The Best - Tina Turner

Tina Turner (nascida Anna Mae Bullock; Brownsville, 26 de novembro de 1939 — Küsnacht, 24 de maio de 2023) foi uma cantora suíça nascida nos Estados Unidos. Amplamente referida como a "Rainha do Rock 'n' Roll", ela ganhou destaque como vocalista da Ike & Tina Turner Revue antes de lançar uma carreira de sucesso como artista solo. Turner renunciou à cidadania americana em 2013. Ela morou na Suíça desde 1995 até à sua morte, no ano de 2023.

Turner começou sua carreira com Kings of Rhythm de Ike Turner em 1957. Sob o nome de Little Ann, ela apareceu no seu primeiro disco, "Boxtop", em 1958. Em 1960, ela foi apresentada como Tina Turner com o dueto single "A Fool in Love". A dupla Ike & Tina Turner tornou-se "um dos mais formidáveis shows ao vivo da história". Eles lançaram sucessos como "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Nutbush City Limits" antes de se separarem em 1976. Na década de 1980, Turner teve "um dos maiores retornos da história da música". O seu álbum multi-platina de 1984 Private Dancer continha o hit "What's Love Got to Do with It", que ganhou o Grammy de Gravação do Ano e tornou-se o seu primeiro e único número 1 na Billboard Hot 100. Aos 44 anos, ela foi a artista solo feminina mais velha a liderar o Hot 100. Seu sucesso nas tabelas continuou com "Better Be Good to Me", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight", e "Golden Eye".

Em 1988 o seu nome entrou para o Guiness Book, o livro dos recordes, como o show com o maior número de público pagante já feito por uma cantora solo. A artista reuniu 182 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro para ver a sua apresentação. O show foi transmitido para todo o mundo. Nesta época estava fazendo a Break Every Rule World Tour. Turner também atuou nos filmes Tommy (1975), Mad Max Beyond Thunderdome (1985) e Last Action Hero (1993). Em 1993, What's Love Got to Do with It, um filme biográfico adaptado de sua autobiografia I, Tina: My Life Story, foi lançado. Em 2009, Turner aposentou-se depois de completar sua Tina!: 50th Anniversary Tour.

Tendo vendido mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e sendo a primeira pessoa - e por enquanto única - a ter ao menos um hit no top 40 do Reino Unido em sete décadas consecutivas (Década de 1960 a Década de 2020), Turner foi um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Ela recebeu 12 prémios Grammy, que incluem oito prémios competitivos, três prémios Grammy Hall of Fame e um Prémio Grammy de Contribuição em Vida. Foi a primeira artista negra e primeira mulher a estar na capa da Rolling Stone. A Rolling Stone classificou-a entre os 100 Maiores Artistas de Todos os Tempos e os 100 Maiores Cantores de Todos os Tempos. Ela tem uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood e no Passeio da Fama de St. Louis, e foi duas vezes indicada para o Rock and Roll Hall of Fame, com Ike Turner em 1991 e como artista solo em 2021. Tina Turner faleceu em 24 de maio de 2023, aos 83 anos de idade.

