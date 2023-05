Esta bateria carrega em 3 minutos e chega para revolucionar o setor dos elétricos

Quando falamos em elétricos, ainda há muito por explorar, para que os céticos se convençam. Sobre o problema associado ao tempo de carregamento, esta nova bateria apresenta-se com um desempenho fora de série: carrega em três minutos.

A Prieto Battery, Inc, uma fabricante de tecnologia avançada de baterias de iões de lítio, apresentou o seu novo protótipo de bateria, com três promessas testadas e validadas em laboratório: carregamento ultrarrápido, funcionamento e carregamento sob temperaturas extremas - baixas (-30 graus Celsius) e altas (+100 graus Celsius) -, e não inflamabilidade.

O destaque é dado à velocidade de carregamento, uma vez que a bateria se carrega, completamente, em apenas três minutos, e atinge 50% de carga, em 90 segundos, independentemente do seu tamanho. Segundo o CEO da empresa, Mike Rosenberg, essa velocidade é superior, quando comparada com o atestar do depósito de um carro com motor de combustão.

Esta proposta é possível graças, entre outras coisas, a uma arquitetura 3D única. Ao contrário das baterias convencionais que utilizam 2D, a bateria da Prieto foi completamente redesenhada.

Nas baterias 2D, a energia só pode fluir numa direção, através de um plano bidimensional, limitando tanto o armazenamento de energia como a velocidade de carregamento. Por sua vez, esta nova bateria permite que a energia flua em várias direções.

Além do carregamento ultrarrápido, a Prieto promete a capacidade de funcionar e carregar em temperaturas extremas e a não inflamabilidade. Tudo isto, a partir de um processo de fabrico que diz ser simples e económico, com materiais sustentáveis de baixo custo.

De acordo com a fundadora e diretora de tecnologia da empresa, Amy Prieto, a bateria é altamente versátil e pode ser personalizada para se adaptar a qualquer tamanho ou aplicação, tornando-a ideal para uma vasta gama de produtos, nomeadamente, carros e pequenos eletrodomésticos.

Neste momento, a empresa está em fase de conversações com potenciais parceiros para o fabrico e aplicações de baterias. O objetivo é construir uma unidade de fabrico e levar a tecnologia para o mercado.