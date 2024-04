Manter as florestas saudáveis com Forester Simulator

Vamos proteger as florestas e os seus ecossistemas? Vamos salvar os (cada vez mais reduzidos) pulmões do nosso Planeta? Pois é precisamente essa a premissa de Forester Simulator, o próximo jogo dos estúdios Gameboom VR. Venham ver mais...

Os estúdios Gameboom VR encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Forester Simulator, e lançaram recentemente um trailer teaser sobre os mistérios dessa profissão (mais comum nos Estados Unidos) cujo jogo decorre num vasto mundo aberto de Beaverly Hills.

Forester Simulator é um jogo que nos convida a sair de casa e a partir para uma aventura na Natureza, nas florestas. Será uma aventura envolvente vestindo as roupagens dum Guarda Florestal (creio se poder interpretar desta forma), num deslumbrante e vasto mundo aberto de Beaverly Hills.

Segundo os responsáveis pelo jogo, as florestas de Forester Simulator são únicas e encontram-se repletas tanto de vida selvagem exuberante, como de personagens interessantes com quem iremos interagir e também de tarefas e missões importantes para serem realizadas.

O objetivo, esse será o de manter a floresta saudável e próspera enquanto completa as várias tarefas do dia-a-dia que envolvem interações com o meio ambiente e seus habitantes. Plantar árvores, rastrear animais ou identificar plantas raras são tudo tarefas à espera de serem completadas.

Há mais nesta floresta do que se pode estar à espera e a existência de diversos ecossistemas distintos leva à existência também de atividades diversificadas, espalhadas pelo mapa.

O jogador poderá ainda observar o o meio selvagem a evoluir no seu dia-a-dia com simulações complexas e realistas da vida selvagem e dos seus habitats naturais. Cada animal tem um comportamento único e alguns podem até se tornar amigáveis ​​o suficiente para se manterem por perto.

Mas o jogo vai mais além e sugere aos jogadores um comportamento mais ético e conservacionista, passando pela participação em colheitas éticas, prevenção de incêndios, ajuda à polícia local para encontrar pessoas desaparecidas ou perseguir criminosos florestais.

Podemos explorar todo este universo a pé, de carro ou de barco e usar o modo de foto para tirar fotografia memoráveis ​​das nossas aventuras na natureza.

Beaverly Hills, nunca mais será a mesma e os jogadores podem mesmo interagir com os turistas, completando missões para alguns personagens secundários e tendo de enfrentar vários desafios enquanto reconstrói um refúgio pitoresco daquele local.

Forester Simulator apresenta ainda uma árvore de habilidades com várias skills que o jogador terá de desbloquear, para se tornar mais eficiente e descobrir os tesouros escondidos da floresta.

Forester Simulator, que será lançado para PC, apresentará ainda um modo freeplay para os exploradores que quiserem apenas conhecer e desbravar Beaverly Hills, ou então um Modo História com missões e um "fio à meada".