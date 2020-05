O mercado dos smartphones tem estado a atravessar um período menos positivo. As vendas decresceram e estão em valores muito baixos, face ao que era normal para esta altura do ano. As razões são óbvias e estão igualmente associadas ao COVID-19.

Ainda assim, e de acordo com os dados mais recentes, a Apple poderá ter uma nova vitória neste período conturbado. O iPhone 11 terá sido o smartphone mais popular do primeiro trimestre de 2020.

Excelentes notícias para a Apple

Os dados da Omdia Research, uma consultora do mercado, apontam para um dado novo e que é sobretudo muito positivo para a Apple. Segundo o que foi revelado, o seu último modelo de smartphone lançado terá conseguido bater toda a concorrência no início de 2020.

A informação revelada mostra que o iPhone 11 terá sido o smartphone mais popular do primeiro trimestre de 2020. Estes números tornam-se ainda mais importantes nesta altura problemática e em especial por conseguirem bater os números do mesmo período de 2019.

iPhone 11 é o smartphone mais popular

Ao todo foram 19,5 milhões de unidades deste smartphone que a Apple terá colocado no mercado neste primeiro trimestre de 2020. Na posição abaixo, ainda que longe, temos o Galaxy A51 da Samsung, que viu chegar ao mercado 6,8 milhões de unidades.

Na terceira posição temos o Redmi Note 8 da Xiaomi, que lançou no mercado 6,6 milhões de smartphones deste modelo. Ao todo, a Apple e a Samsung conseguiram ter 4 dos 10 smartphones mais vendidos no mercado.

No 5G também o mercado está a crescer

No campo do 5G, temos de dar destaque ao domínio da Samsung e da Huawei. A série S20 conseguiu ter um total de 8,2 milhões de novas unidades colocadas no mercado. Do lado da Huawei temos o Mate 30 5G, com 2,9 milhões e unidades, e o Mate 30 Pro 5G com 2,7 milhões de unidades.

Estas são excelentes notícias para o mercado, que afinal parece ter conseguido sofrer menos que o previsto. Em especial temos a Apple a conseguir dominar o mercado com o iPhone 11 e, no campo do 5G, excelentes números para a Samsung e para a Huawei.