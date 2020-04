Lucros da Apple crescem num trimestre suportado pelos seus serviços

Com o fim do trimestre a Apple e as outras empresas tecnológicas apresentam agora os seus resultados. Se o período não é propício, a verdade é que os lucros e as vendas parecem não ter abrandado. Assim, os resultados da Apple foram agora revelados e mais uma vez a aposta nos serviços parece estar a funcionar.

Conforme refere o relatório da empresa, os muitos serviços do ecossistema Apple é que suportaram as vendas e os lucros desta gigante tecnológica.

Mais um trimestre de lucros recorde para a Apple

Depois de vermos a Samsung, a Tesla e a Microsoft a apresentar os seus resultados trimestrais, é agora a vez da Apple cumprir esta obrigação. Mais uma vez os resultados impressionam, ainda mais numa altura difícil para todas as empresas.

No primeiro trimestre de 2020 os resultados da Apple estão acima do esperado pelo mercado. De forma concreta, e para este período, a Apple revelou que teve uma receita de 58,3 mil milhões de dólares. Este valor é 1% acima do que teve no mesmo período de 2019.

Lucro e receita muito elevados

No que toca aos lucros, a gigante tecnológica apresentou um resultado de 11,25 mil milhões de dólares. Face ao mesmo período de 2019, os lucros voltaram a subir. Nesse trimestre do ano passado, os lucros foram de 11,56 mil milhões de dólares.

Num período tão difícil é normal vermos as vendas dos equipamentos da Apple a decair face ao passado. Ainda assim, a empresa teve receitas de 28,96 mil milhões com o iPhone, 6,28 milhões de dólares com os Vestíves, Casa e Acessórios e 4,37 mil milhões com o iPad.

Os serviços cresceram muito

O grande suporte para este trimestre veio mesmo dos seus serviços. Para esta categoria a Apple revelou uma receita de 13,35 mil milhões de dólares. Este valor representa um aumento de 2,2 mil milhões de dólares face aos 11,45 mil milhões do 1º trimestre de 2019.

Com as pessoas confinadas às suas casas é normal que o consumo destes serviços cresça, como se está a verificar. Assim, o Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Music e outros estão a ser a escolha para muitos.

O futuro pode não ser tão negativo

Outro dado curioso deste relatório é a origem das receitas. Contudo, pese o facto de os EUA ser ainda um ponto forte, 62% das receitas deste trimestre tiveram origem internacional. Este é também o resultado da pandemia e do seu impacto global.

Conforme fomos acompanhando, a Apple já tinha alertado que dificilmente conseguiria cumprir os seus objetivos para o início do ano de 2020. A COVID-19 e todo o seu impacto são a razão óbvia para esta situação. Para além do fecho das fábricas no oriente, as próprias lojas da marca foram fechadas.