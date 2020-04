Facebook: como publicar a Negrito, Itálico ou com tipo de letra diferente?

Certamente que tem nos seus contactos do Facebook algum amigo mais criativo que gosta de dar asas à imaginação. E talvez também já tenha reparado que há algumas publicações com um tipo de letra diferente, a negrito, itálico ou com uma fonte diferente do padrão da rede social.

Se também gostaria de explorar as diversas formas de colocar conteúdos, até para tornar as suas publicações mais apelativas, hoje ensinamos a fazer os seus textos com formatos alternativos.

Mesmo com vários concorrentes à altura, o Facebook continua a ser a rede social mais popular do Mundo. E isso vê-se pela quantidade de utilizadores ativos, mas também pelas funcionalidades que a plataforma vai oferecendo.

No que respeita a publicações, o Facebook tem um tipo de letra padrão mas, por exemplo, nos grupos já permite a edição do texto. No entanto, se quiser fazer publicações com uma fonte diferente, terá que recorrer a algumas alternativas.

Saiba como publicar em Negrito, Itálico e outro tipo de letra no Facebook

Provavelmente já lhe apareceu no feed de notícias alguma publicação cujo texto surge num aspeto diferente do habitual daquele que o Facebook oferece. Muitas vezes esse texto mostra palavras a negrito, itálico ou ainda com outro tipo de letra. Há também textos de várias formas, feitios e muitas vezes acompanhadas de formatos e imagens.

Então, para dar largas à sua imaginação e começar a fazer publicações no Facebook com um toque extra de criatividade, pode optar por diversas alternativas online e gratuitas e hoje vamos falar de duas.

Lingojam

Aceda ao site Lingojam na seção Facebook Fonts. Depois do lado esquerdo deverá colocar o texto que pretende converter e, seguidamente, do lado direito irá então aparecer-lhe esse texto já alterado em diversos formatos.

De seguida basta escolher a formatação que mais gosta, selecionar, copiar e colar na caixa da publicação.

Q and Z

Outro serviço online para brincar com as letras designa-se Q and Z. Após aceder basta escrever o que pretende na caixa de texto e clicar em SHOW. Depois vai-lhe surgir uma variada lista de diferentes formatos e, à semelhança do Lingojam, basta copiar o que mais lhe agrada e colar na sua publicação. Simples.

E assim, em breves segundos, poderá surpreender os seus amigos e ter uma publicação mais dinâmica, de acordo com a sua personalidade e estado de humor. Pode ainda utilizar este recurso noutras redes sociais.

Conhece outros serviços para formatação do texto no Facebook?