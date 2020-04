Volkswagen prepara o SUV elétrico ID.4 GTX e já há algumas imagens

A Volkswagen está a preparar uma nova oferta para o segmento Sport Utility Vehicle (SUV). O GTX é um elétrico que vem compor o cardápio da empresa alemã para 2021. Contudo, a pergunta que se impõe é: será este o SUV elétrico que irá desafiar o Tesla Model Y?

Apesar de o mundo ainda estar debaixo de um estado pandémico, já há mais movimentações e foi nessa azáfama do estado de desconfinamento que foram captadas imagens “clandestinas” do novo VW ID.4 GTX.

Segundo se pode perceber pelas imagens captadas, de forma clandestina, o SUV elétrico VW ID.4 GTX aparece como um crossover de alto desempenho. De acordo com algumas publicações, esta é a versão elétrica do GTI. A Volkswagen usará o nome GTX para os modelos de gama alta da linha ID.4.

Apesar de não ser detetado o logótipo da VW, é bem identificável o corpo e design da plataforma ID.4. Conforme é sabido, o SUV elétrico VW ID.4 foi apresentado no mês passado, tal como havia sido anunciado em finais de 2019.

O que há de novo no SUV elétrico VW ID.4 GTX

As fotos mostram todo o veículo com todo o design já pensado do VW ID.4 GTX. Nestas imagens são bem percetíveis mudanças bastante significativas.

O detalhe mais crucial é o spoiler, que dá ao carro um aspeto agressivo e desportivo. Além disso, o VW ID.4 GTX também vem com “escapes falsos”. Estes conferem ao carro elétrico um aspeto não convencional e também indicam a presença de um sistema de alerta de peões. Em palavras simples, será o sistema de som artificial.

O VW ID.4 GTX terá provavelmente um motor ainda com melhor desempenho do que o ID.4 convencional. Como especulado, este será o concorrente do fabricante alemão de automóveis ao Tesla Model Y.

Se acreditarmos nos relatórios, então, ao contrário do ID.4 convencional, o Volkswagen GTX será um SUV elétrico com tração às quatro rodas. O nome X sugere que também haverá um motor no eixo dianteiro. Os motores dianteiros e traseiros terão uma potência combinada de 302 CV.

No entanto, o ID.4 será uma variante de tração traseira somente com um motor elétrico, produzindo 202 cv. Além disso, o ID.4 convencional vem equipado com uma bateria de 83 kWh capaz de fornecer cerca de 400 km.

O modelo Tesla Y aceita o desafio?

Não é completamente justo rotulá-lo como um concorrente do Tesla Model Y. Com a ajuda de uma rápida comparação de especificações de desempenho, é claro que o Modelo Y está muito à frente do ID.4 GTX.

A potência total de saída do Model Y é significativamente mais do que a GTX tem para oferecer. Por enquanto, o único parâmetro onde parece igual é o tamanho.

No entanto, tudo se tornará certo quando a Volkswagen fizer um anúncio oficial. Para já, pelo que se sabe, não existe uma data de lançamento do ID.4 GTX ao mercado. Acredita-se que a VW revelará o ID.4 convencional até o final de 2020, portanto, o modelo de desempenho ainda deve estar a, pelo menos, um ano de distância.

