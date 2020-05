A Devolo é uma das marcas de referência na tecnologia powerline. Recentemente a empresa lançou um powerline topo-de-gama renovado, um repetidor de sinal WiFi com tomada integrada e o dispositivo powerline mais rápido do mundo para colocar diretamente no quadro elétrico.

Estes novos produtos prometem acelerar e otimizar a ligação à Internet, por cabo e sem fios.

devolo Magic 2 WiFi Nex

O devolo Magic 2 WiFi Next é o novo topo-de-gama da devolo e substitui o atual Magic 2 WiFi, com o mesmo preço, mas oferecendo desempenho superior em termos de velocidade e alcance WiFi. O devolo Magic 2 WiFi Next conjuga a comunicação powerline (através da rede elétrica doméstica) com um chipset de nova geração que implementa funcionalidades adicionais para redes WiFi Mesh.

Entre as novas funcionalidades deste produto incluem-se a tecnologia MU-MIMO (MIMO multiutilizador) a qual garante desempenho WiFi ainda melhor, uma vez que torna possível fornecer a melhor capacidade de transmissão simultaneamente a múltiplos dispositivos.

devolo WiFi Repeater+ ac

O novo devolo WiFi Repeater+ ac foi projetado para eliminar o Wi-Fi fraco em divisões num apartamento. Esta solução acessível de entrada de gama para redes domésticas usa as bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz através da repetição de banda cruzada (crossband repeating) para comunicações estáveis. Uma vez que o Repeater de banda dupla é compatível com os standards Wi-Fi 2, 3, 4 e 5, ele oferece a todos os dispositivos terminais uma ligação rápida à Internet.

As duas ligações Ethernet integradas também permitem que consolas, PCs e boxes de streaming sejam ligadas com um cabo. E, com a tomada elétrica incorporada, nenhuma tomada em casa é desperdiçada.

devolo Magic 2 DINrail

O devolo Magic 2 DINrail é apresentado pela marca alemã como “o mais poderoso adaptador powerline de sempre”. Trata-se de um equipamento destinado a ligar diretamente o router doméstico ao quadro elétrico, dessa forma colocando sinal de rede em qualquer tomada da habitação (ou escritório, ou loja…).

Baseado na mesma tecnologia powerline avançada que se encontra nos dispositivos devolo Magic 2, o devolo WiFi Repeater+ ac porque recebe o sinal diretamente do router, colocando-o no quadro elétrico sem qualquer perda adicional. Além disso, é o dispositivo ideal para quem possui habitações ou escritórios com instalação trifásica, uma vez que todas as fases podem ser ligadas em simultâneo ao dispositivo, assegurando assim a transmissão sem perdas entre as diferentes fases.

Preços e disponibilidade

O novo devolo Magic 2 WiFi next estará disponível em julho. O Starter Kit inclui dois adaptadores com o preço de 199,90 euros; o Multiroom Kit, para cobrir espaços maiores, até cerca de 180 m2, vem com três adaptadores e custa 299,90 euros; cada adaptador Magic 2 WiFi next individual custa 129,90 euros.

O WiFi Repeater+ ac estará disponível em agosto, com um preço de 69,90€. Também em agosto, chegará o devolo Magic 2 DINrail, com um PVP sugerido de 169,90 e que cuja instalação deverá ser feita por um eletricista certificado. A devolo oferece uma garantia do fabricante de três anos em todos os produtos.