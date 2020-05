Adorado por muitos e criticado por muitos outros, a verdade é que o TikTok tem conseguido conquistar os utilizadores e hoje é uma das aplicações mais populares de todo o Mundo. O interesse pela app cresceu ainda mais durante esta fase de confinamento devido à COVID-19 e muitos aproveitaram para experimentar a app.

Deste forma, através da análise às contas das aplicações, o TikTok conseguiu ser a app que mais receitas gerou no mês de abril.

A aplicação que mais receita gerou em abril foi o TikTok

Segundo a análise feita pela empresa SensorTower, o TikTok e a sua versão chinesa Douyin conseguiram 315 milhões de downloads em todo o mundo. Este resultado diz respeito apenas ao 1º trimestre de 2020.

A nível financeiro, no geral o TikTok foi a aplicação que mais receita gerou em abril, num total de 78 milhões de dólares (~71 milhões de euros) acumulados no mês.

Mas, mesmo que a popularidade tenha aumentado mundialmente devido à pandemia da COVID-19, foi a versão chinesa que contribuiu com a maior fatia desse valor. Em concreto, a app Douyin foi a responsável por 86,6% do montante.

De acordo com a SensorTower, as receitas do TikTok vêm sobretudo de equipamentos iOS.

Estes dados da SensorTower dizem respeito apenas às compras feitas por serviços dentro da app (in-app purchase), não incluindo, por exemplo, os lucros devido à publicidade.

YouTube ficou em segundo lugar

Já a conhecida plataforma de vídeos da Google, foi a segunda aplicação que mais receita gerou em abril. O valor conseguido pelo YouTube foi de 76 milhões de dólares (~69 milhões de euros), o que representa um aumento de 56% face ao mesmo período do ano passado. Uma curiosidade é que 56,4% do lucro da plataforma vem de utilizadores dos EUA.

Tal como podemos ver pela tabela da SensorTower, no geral, o Tinder foi a 3ª app que mais receitas gerou em abril, seguido do Disney+ e da aplicação Tencent Video. A Netflix surge em sexto lugar, seguindo-se depois a iQIYI e o BIGO LIVE. Por fim, em 9º posiciona-se a LINE Manga e em último lugar a app Google One.