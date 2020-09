Reveladas novidades para Monster Truck Championship

Tal como aqui revelámos, Monster Truck Championship (em desenvolvimento pelos polacos da Teyon) acelera a bom ritmo para o seu lançamento.

E foram reveladas novidades para o jogo, no início deste mês.

Monster Truck Championship encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios polacos Teyon e, tal como aqui anunciámos, encontra-se a criar fortes expetativas.

Para quem desconhece, Monster Truck Championship é uma simulação de uma das mais empolgantes competições motorizadas de pesos pesados de 4 rodas, que convida os jogadores a sentarem-se ao volante de um dos 16 monstros disponíveis em diferentes competições espalhadas pelos Estados Unidos. Serão mais de 25 estádios/circuitos diferentes.

Recentemente o jogo recebeu novidades fresquinhas, que vos mostramos de seguida.

Em Monster Truck Championship, cada veiculo terá variadas opções de personalização que permitem, mais que uma melhoria estética, uma melhoria de performance e condução.

O jogador poderá optar por alterar o motor do veículo para conseguir maior aceleração e maior velocidade de ponta, trocar de pneus para se ajustarem melhor aos terrenos dos variados circuitos, escolher as melhores suspensões para suportar as manobras mais agressivas…enfim, existe muito para personalizar no jogo, dando liberdade total ao jogador para cada veiculo encontra-se melhor preparado para os diferentes desafios que irá encontrar.

Outros detalhes, como a cor, os acessórios frontais e traseiros ou mesmo as pinturas dos veículos podem também ser alterados a nosso gosto.

Existem 12 elementos distintos em jogo que podem ser personalizados a nosso bel-prazer.

O jogo contará ainda com uma física apurada, quer dos veículos, quer dos terrenos e os seus efeitos sobre a condução de cada máquina pelo que os jogadores terão de dominar com mestria, não só os veículos e as suas performances, como também a forma de lidar com cada terreno e situação adversa.

Segundo a Teyon, Monster Truck Championship tentará apresentar uma jogabilidade mais realista possível, simulando o melhor possível a condução destas bestas de 4 rodas e fugindo aquela condução mais simplista e facilitista. Ou seja, um simulador.

Monster Truck Championship será lançado a 15 de outubro deste ano, para PlayStation 4, Xbox One e Steam. Encontra-se ainda previsto o lançamento de uma edição para a Nintendo Switch, mas numa altura posterior.

Monster Truck Championship