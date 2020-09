Xiaomi Mi 10T Pro surge na Amazon espanhola à venda a partir de 640 €

A Xiaomi estará a preparar-se para aumentar a sua oferta de smartphones com os modelos Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Estes modelos irão contar, segundo os rumores que já circulam na Internet, com um módulo de câmaras completamente diferente daquilo que já tem sido apresentado.

Na Amazon espanhola, por alguns momentos, surgiram listados estes modelos, com os respetivos preços e especificações.

Os novos smartphones Xiaomi deverão ser lançados muito em breve. A Xiaomi já começou a revelar alguns pormenores e a Internet já está recheada de informações. Os modelos serão os Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro onde o destaque vai desde logo para o novo módulo de câmaras com uma de 108 megapíxeis.

Durante algum tempo, a Amazon espanhola teve elegíveis estes modelos que, entretanto, foram ocultados. Nesta listagem foram divulgados preços e especificações que comprovam que estes serão modelos com desempenho de topo, mas a preços mais convidativos.

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro – algumas especificações

Os novos Xioami Mi 10T e Mi 10T Pro estarão equipados com o processador Qualcomm Snapdragon 865. Terão, além disso, ecrã FullHD+ com taxa de atualização de 144 Hz e câmara tripla. Sabe-se que a versão Pro terá um sensor de 108 MP, no entanto, não há certezas quanto ao sensor principal do outro modelo.

A câmara frontal será única e estará colocada no canto superior esquerdo a perfurar o ecrã.

Quanto a memória RAM e armazenamento, o modelo base terá 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Já o modelo Pro listado na Amazon, surge com as versões 8 GB + 256 GB e 8 GB + 128 GB.

Há ainda a indicação de três cores distintas: azul, preto e cinzento.

Os preços revelam-se bastante interessantes. O Xiaomi Mi 10T surge com o preço de 547,20 €. A versão Pro mais barata surge a 640 € e a outra a 675 €.

Resta aguardar até que a Xiaomi lance oficialmente estes dois modelos, sendo que ainda não há rumores de datas apontadas para tal.