Monster Truck Championship, o campeonato dos monstros de 4 rodas

Foi anunciado esta semana pela Nacon, o lançamento ainda este ano de Monster Truck Championship, uma competição virtual em redor destes monstros de 4 rodas.

Venham ver um pouco mais.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Teyon, Monster Truck Championship é uma simulação de uma das mais empolgantes competições (para os amantes de 4 rodas, claro) motorizadas de pesos pesados de 4 rodas, que convida os jogadores a sentar-se ao volante destes monstros em diferentes competições espalhadas pelos Estados Unidos.

Segundo a Nacon, o jogo contará com uma física apurada, quer dos veículos, quer dos terrenos e os seus efeitos sobre a condução de cada máquina pelo que os jogadores terão de dominar com mestria, não só os veículos e as suas performances, como também a forma de lidar com cada terreno e situação adversa.

Mais de 25 circuitos estarão disponíveis para serem percorridos em diversos modos de jogo:

Estilo Livre

Corrida

Destruição

Ataque ao Tempo

Online (até 8 jogadores)

Modo de Carreira

Os jogadores podem escolher de entre 18 veículos totalmente personalizáveis para competir. Velocidade, aceleração, suspensões, pneus… haverá muitas afinações à disposição do jogador para encontrar o tuning perfeito da sua máquina.

Serão mais de 50 items diferentes que poderão ser usados pelos jogadores para criar as suas obras-primas. Tudo isto para obterem a melhor máquina possível e que combine na perfeição, tanto desempenho como style.

O lançamento de Monster Truck Championship está previsto para o próximo outono para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.