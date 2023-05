Prova da qualidade da Volvo chega em forma de SUV. Fomos ensaiar o XC60 Recharge

Descrever um carro como se fosse uma extensão de nós é arrojado, mas é real. Queremos ter um veículo seguro, confortável e disponível. Basicamente, são estes atributos que estão na base do SUV XC60 Recharge T6 AWD da Volvo. Um híbrido plug-in que tem muita qualidade e que nos pode habituar mal. O Pplware já esteve ao volante desta máquina e estas são as nossas impressões.

A autonomia elétrica é essencial para a experiência de condução deste Volvo

A Volvo é uma ávida apologista da segurança e do conforto, dando também uma generosa mãozinha na sustentabilidade. Testámos a versão atualizada do Volvo XC60, um SUV híbrido plug-in que, dentro da gama média, faz jus à modernidade que exigimos cada vez mais e à qual a Volvo tem tentado responder.

Numa altura em que as alternativas elétricas estão no foco de uma parcela dos consumidores, a Volvo promete redefinir a experiência de condução, oferecendo cerca de 80 km de autonomia elétrica, 350 cv de potência combinada e 23,1 kWh/100 km de consumo de energia combinado.

Considerando as preocupações com a autonomia dos elétricos, este SUV híbrido carrega dos 0 aos 100% em três horas, com o novo carregador integrado bifásico de 6,4 kW da Volvo. Não será a proposta mais ambiciosa, bem pelo contrário, é um ponto menos positivo, mas poderá funcionar, dependendo do caráter da utilização que o consumidor pretende para o veículo.

Tratando-se de um híbrido, é também alimentado por gasolina, com uma potência do motor de 186 kW e um binário do motor de 659 Nm/rpm. Como é apanágio da Volvo, a velocidade máxima está fixada nos 180 km/h e o consumo de combustível combinado é de 1,8 l/100 km. Este SUV até é bastante rápido, indo dos 0 aos 100 km em apenas 5,7 segundos.

Aqui também é importante perceber que este baixo consumo é quando tiramos proveito dos 80 km de autonomia elétrica. Sem ela, os consumos disparam para os 8 l/100. Não podemos esquecer que estamos a conduzir um carro de 2.189 kg.

Classe Volvo num SUV híbrido visualmente desejável

Como não poderia deixar de ser, uma vez que falamos de um Volvo, o XC60 Recharge apresenta-se como uma proposta premium, sóbria e cheia de classe.

A versão atualizada do Volvo XC60 chega com um design exterior renovado, com uma nova grelha frontal, um novo para-choques e novas alternativas em matéria de cores (Branco cristal, Preto ónix, Azul denim, Vermelho fusion, Cinzento thunder, Cinza platinum, Prata dawn, Bright dusk, Cinza vapour) e jantes. Embora a opção fornecida em série seja com jantes de liga leve de 18'', há soluções de até 22''.

Um interior premium com ou sem couro e a fazer jus à identidade Volvo

Com espaço para cinco passageiros, os bancos foram pensados para serem ergonómicos e assegurarem o identitário conforto Volvo. Além disso, o banco traseiro é facilmente rebatível individualmente para o piso da área de carga, permitindo e facilitando o transporte de passageiros e/ou carga sem comprometer o conforto nem a segurança.

Os estofos são feitos à medida. Há uma versão na qual os bancos são revestidos com uma mistura de lã e representam, segundo a própria Volvo, "uma ligação respeitadora sem couro aos materiais naturais". No caso concreto da máquina que ensaiamos, os bancos são em couro.

Através do portão da bagageira elétrico, que permite uma abertura e um fecho sem mãos, os passageiros conseguem programar a abertura e o fecho a uma altura inferior à sua abertura máxima.

Em termos de espaço, a Volvo oferece 468 litros de espaço na bagageira, podendo este ser aumentado para 1.395 litros, através do rebatimento dos bancos traseiros.

Volvo, como estamos de tecnologia?

O que já não pode faltar num carro de qualidade são os elementos tecnológicos e, neste campo, diríamos que a Volvo se portou bastante bem. Neste XC60 Recharge T6 AWD, o consumidor encontra serviços da Google, como o Google Assistant, Google Maps e o Google Play Store, Apple CarPlay, funções remotas da aplicação Volvo Cars, permitindo o controlo à distância prático de várias funções do automóvel, Digital Audio Broadcasting (DAB+), Ligação Bluetooth, Controlos no volante e Carregamento de telemóvel sem fios.

Mais ainda:

Purificador de ar

Mostrador head up

CTA (Cross Traffic Alert)

Tecnologia de assistência à segurança

A Volvo disponibiliza o XC60 Recharge T6 AWD com as seguintes opções de sistema de som automóvel:

Sistema de som High Performance - com 10 colunas, 6 canais e saída 220 W Sistema de som de alta-fidelidade Bowers & Wilkins - 15 colunas de alta-fidelidade, 15 canais, Saída de 1400 W, Fresh air subwoofer, quatro diferentes modos de sala, incluindo “Sala de espetáculos” e “Clube de Jazz” Premium Sound da Harman Kardon - 14 colunas, 12 canais, Saída de 600 W, Subwoofer

Ainda no interior, os passageiros, nomeadamente, o condutor, contam com um amplo mostrador central de 9 polegadas, com ecrã tátil e com acesso e controlo de forma intuitiva às funções do carro.

Preço

Este Volvo XC60 Recharge T6 AWD está disponível pelo preço base de 70.670€. No entanto, é possível enriquecer a proposta até aos níveis de equipamento Plus (acresce 3.444€) e Ultimate (acresce 8.549€).

Veredicto

Apesar de alguns países estarem a terminar com os híbridos plug-in, a verdade é que este combinar de tecnologias pode fazer toda a diferença. Aliás, carregar o carro com o combustível não será uma política saudável nem para o ambiente, nem para a sua carteira. Contudo, se os proprietários conseguirem deixar durante as 3 horas o Volvo a recarregar, seguramente vão ficar satisfeitos com os consumos.

No que toca à condução, este carro é viciante. Poderoso nos trajetos mais desafiantes e muito seguro até em velocidades mais elevadas. Na verdade, se o tirarmos do asfalto para estradas menos urbanas, aí, sim, vamos perceber que estamos em boas mãos.

Um ponto a ter atenção é o consumo quando já não tem energia na bateria (e na realidade a autonomia traduzir-se-á em 50 km). Poderá surpreender, por isso, é importante que o combinado seja... o usual na sua condução.