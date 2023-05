Navios eólicos: Prepare-se para a revolução dentro de água

Se considerarmos o passado e olharmos para o presente, percebemos que há muita coisa que já evoluiu. Hoje em dia, no setor automóvel, já temos carros movidos a energia e no setor marítimo também se esperam novidades para breve. Já ouviu falar em navios eólicos?

A Organização Marítima Internacional (IMO) estabeleceu em 2018 a meta de reduzir para metade as emissões de navios entre 2018 e 2050. No entanto, as emissões do setor continuam a aumentar e é preciso agira.

Para se tentar mudar, há uma enorme expectativa com o navio Oceanbird. Este navio assenta na propulsão eólica e, segundo os fabricantes, poderá cortar as emissões até 90%. Revela o jornal que este cargueiro de 220 metros de comprimento, 40 metros de largura e 70 metros de altura acima da água, chegará equipado com seis velas inspiradas na aeronáutica e terá a capacidade para transportar mais de 7.000 carros, razão pela qual também a Volvo participa como parceira do projeto.

Segundo o JN, para Christiaan De Beukelaer, a matemática é simples. "Se a propulsão eólica começar já a economizar combustíveis fósseis, o orçamento de carbono vai estender-se um pouco mais. Com isso ganha-se tempo para desenvolver combustíveis alternativos, que a maioria dos navios precisará até certo ponto. Ora, assim que estes combustíveis estiverem amplamente disponíveis, vamos precisar de uma quantidade cada vez menor, porque o vento pode fornecer entre 10% a 90% da energia que um navio precisa".

Alegadamente, o transportador eólico de automóveis consumirá muito menos combustível fóssil que os navios convencionais. Isto, porque, hoje em dia, a frota mundial de cerca de 450 transportadoras de automóveis utiliza uma média de 40 toneladas de combustível fóssil, por dia.

Apoiado por um investimento feito pela Swedish Transport Administration, o Oceanbird pode ser o ponto de um novo capítulo de um possível historial de sustentabilidade da indústria naval.