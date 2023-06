Apple terá uma grande estrutura na WWDC dedicada à revelação dos óculos Reality Pro

Os entusiastas da Apple aguardam, ansiosamente, diria, pelas novidades que a marca apresenta, anualmente, na sua Worldwide Developers Conference (WWDC). Este ano, a Apple construiu uma grande estrutura dedicada aos novos óculos de realidade mista: os Reality Pro.

A WWDC 2023 está a aproximar-se e os rumores começam a ganha força: a Apple vai revelar os seus óculos de realidade mista, os Reality Pro.

De acordo com Mark Gurman, que tem o costume de prever os novos produtos da empresa, a Apple construiu uma grande estrutura no Apple Park destinada à revelação dos seus óculos de realidade mista. É nele que as sessões de demonstração serão realizadas para membros da imprensa e outros convidados.

Segundo a mesma fonte, a apresentação deste novo produto focar-se-á em FaceTime imersivo com realidade virtual, em conteúdos para a Apple TV+ e em videojogos.

Apesar de estar prevista uma revelação destes novos óculos de realidade mista, segundo Gurman, o produto ainda não está terminado, pelo que é provável que as demonstrações aos convidados sejam feitas com protótipos, ao invés da versão final.

Neste momento, os óculos estarão na fase de DTV (Design Validation Testing), um dos últimos passos antes do fabrico em grande escala dos dispositivos.

A próxima WWDC 2023, que acontecerá já na segunda-feira, dia 5 de junho, pelas 18 horas (hora de Portugal continental) contará com muitas novidades. O Pplware não vai perder e vai documentar tudo. Junte-se a nós e não perca pitada!