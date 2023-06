A Microsoft tem estado a renovar as suas apps que estão no Windows 11. São pormenores que eram esperados há muitos anos e que agora finalmente tomam forma. A mais recente vem agora para o Paint, onde esta app recebe muitas novidades interessantes.

O Paint é uma das mais antigas e provavelmente mais usadas apps do Windows. Com a mais recente versão do sistema da Microsoft, têm estado a chegar novidades, de forma lenta e cuidadosa. Segue o mesmo princípio que foi aplicado no Notepad e em outras que já vimos.

A mais recente mudança vem para a sua interface e para a forma como os utilizadores usam esta app. Depois de muitos pedidos, o Paint recebeu finalmente o tão esperado Dark Mode, que pode ser usado para garantir uma melhor utilização em ambientes com pouca luz.

Também como acontece com outras apps da Micros, e não só, esta nova interface será ativada automaticamente. Irá depender do que o utilizador definir para o Windows 11, o que depois se reflete no Paint. Caso prefiram, podem também ativar manualmente qualquer um dos modos.

Para além do dark mode, o Paint tem ainda mais novidade. Uma delas é a possibilidade de definir o zoom que está aplicado a qualquer imagem que esteja a ser editada. Esta permite definir qual a percentagem aplicada. Além disso tem um botão para ajudar a imagem ao ecrã.

Claro que toda a interface e caixas de diálogo do Paint foi também ajustada para se adaptar ao novo dark mode. Há ainda melhorias nas teclas de atalho e na acessibilidade, algo que os utilizadores vão perceber durante a sua utilização.

Esta app fica assim pronta para ser usada em novos contextos e ajustada ao que o Windows 11 já oferece. Será um caminho que vai ser percorrido e que irá transformar completamente o Paint e tudo o que este oferece aos utilizadores do sistema da Microsoft.