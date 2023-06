Histórico: ESA faz primeira transmissão ao vivo de Marte (Veja aqui)

O momento é raro, mas a ESA quis marcar o 20.º aniversário da sonda Mars Express. Nesse sentido, foi quase durante uma hora que a ESA transmitiu imagens diretamente de Marte.

Marte (também designado de Planeta Vermelho) é o quarto planeta do Sistema Solar, que fica entre a Terra e Júpiter. Está a 227 milhões de km do Sol, e é um planeta formado por superfície rochosa e com uma atmosfera rica em CO2. Para completar uma voltar ao redor do próprio eixo, o Planeta Marte precisa de 24 horas e 37 minutos. O movimento de translação demora 687 dias.

Hoje a European Space Agency (ESA) fez história ao fazer a primeira transmissão ao vivo deste Planeta.

De acordo com as informações, a ESA referiu que iria partilhar novas imagens a cada 50 segundos. As imagens iam ser transmitidas diretamente da Câmara de Monitorização Visual (Visual Monitoring Camera ou Mars Webcam) a bordo da Mars Express. Esta é a sonda que orbita em redor de Marte há cerca de duas décadas e que continua altamente produtiva.

A emissão foi feita no YouTube e também no Twitter da Agência Espacial Europeia.

James Godfrey, do centro de controlo de missão da ESA em Darmstadt, na Alemanha, referiu que...

Normalmente, vemos imagens de Marte e sabemos que foram tiradas dias antes. Estou animado para ver Marte como é agora – o mais próximo possível de um ‘agora’ marciano!

Por norma, a Câmara de Monitorização Visual da Mars Express, envia, para a Terra, um lote de imagens a cada dois dias.