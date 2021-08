O todo elétrico Rimac Nevera faz 0.4 km em 8 segundos

O foco nos carros elétricos tem vindo a aumentar e todos temos a agradecer com isso. Quando achávamos que já se poderiam bater recordes, a empresa Rimac veio surpreender com um carro todo elétrico que atinge velocidades absurdas.

O Rimac Nevera tem 1.914 cavalos de potência e pode atingir os 400 km/h.

O impressionante Rimac Nevera é descrito como "um híper carro totalmente elétrico recheado com tecnologia de ponta". O nome Nevera vem da palavra croata para tempestades repentinas e curtas, geralmente acompanhadas por relâmpagos, que ocorrem principalmente ao longo da costa Adriática da Croácia. Com 1.914 cavalos de potência, 2.150 kg e com quatro motores de ímanes permanentes, o nome é adequado.

O sprint deste novo elétrico

O sprint de Nevera de zero a 100 km/h leva apenas 1,85 segundos, e se mantivermos o pedal firmemente pressionado, ele alcança os 412 km/h. A empresa também alegou que o tempo decorrido de Nevera para 0,4 km é de 8,62 segundos, indo de zero a 300 km/h em apenas 9,3 segundos, o que é 2,5 segundos mais rápido do que as projeções iniciais para o veículo.

Agora, temos a prova em vídeo das impressionantes capacidades do carro, no canal do YouTube 'Dragtimes'. Neste vídeo, o carro bate o seu próprio recorde anterior de 8,62 segundos, que foi executado numa pista de aterragem não preparada no seu país natal, a Croácia. Percorre os 400 metros em apenas 8,582 segundos a 268 Km/h.

Mas o Nevera é muito mais do que velocidade. Com a maior bateria alguma vez instalada num carro de produção, pode percorrer 547 km com uma única carga. Com o Rimac All-Wheel-Torque Vectoring 2 desenvolvido internamente, é tão ágil como rápido. Com amortecedores reguláveis eletricamente e aerodinâmica ativa é confortável e silencioso, e uma máquina de desempenho numa pista.

Disse o fundador e CEO da Rimac, Mate Rimac.

Foco na velocidade

Durante a corrida, o veículo foi equipado com pneus Michelin Pilot Sport 4S, os mesmos pneus a que os clientes Nevera já estão habituados. Foi utilizado o 'Controlo de Lançamento' e o recorde foi estabelecido na 11ª corrida do dia.

É de notar que a Rimac comprou a Bugatti há pouco mais de um mês, o que pode explicar o foco da empresa na velocidade.