Xiaomi pede desculpa por ter que desativar o modo anti-roubo no MIX 4

Depois de muitas especulações, a Xiaomi finalmente apresentou o seu Xiaomi MIX 4. De entre todas as especificações, um dos destaques deste smartphone vai para a câmara frontal escondida por debaixo do ecrã.

Uma outra funcionalidade revelada pela marca chinesa, é o seu recurso anti-roubo. No entanto, devido à falta de autorização por parte das entidades reguladoras, a Xiaomi teve que retirar esta funcionalidade e já pediu desculpa por essa alteração.

A Xiaomi é realmente uma das marcas mais admiradas pelos consumidores ao nível global. O sucesso da empresa deve-se sobretudo ao constante desenvolvimento e lançamento de produtos com qualidade e a preços acessíveis.

O mais recente membro do catálogo é o Xiaomi MIX 4, anunciado oficialmente na semana passada. Este novo smartphone vai iniciar a era dos ecrãs infinitos e destaca-se por trazer a sua câmara frontal já por debaixo do ecrã. Vai chegar ao mercado a partir de 650 euros até aos 830 euros, numa conversão direta, e conta com diversas funcionalidades de topo que pode conferir aqui.

Na apresentação, a Xiaomi focou-se também na sua função anti-roubo. Esta funcionalidade permite que os utilizadores encontrem o seu equipamento perdido ou roubado, mesmo que o cartão SIM seja removido do mesmo. Este recurso é possível devido ao cartão SIM virtual integrado que permite encontrar o dispositivo. Mesmo que seja inserido um SIM diferente, quem tiver o smartphone em mãos necessita de inserir um PIN para o ativar.

Xiaomi pede desculpa por desativar a função anti-roubo

No entanto, poucos dias após o anúncio oficial, a Xiaomi teve que desativar a função anti-roubo do novo smartphone da linha Mi MIX. O motivo desta alteração prende-se com o facto de as autoridades reguladoras da China não terem aprovado a implementação desta funcionalidade uma vez que, segundo as informações, viola as "normas nacionais" do país.

Como consequência, a marca chinesa desculpou-se pelo facto de os utilizadores já não conseguirem usar esta função útil.

As vendas do Xiaomi MIX 4 começam esta segunda-feira (16) na China e espera-se que seja um autêntico sucesso.

