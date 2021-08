Android 12 usará expressões faciais para controlo do smartphone

O Android 12 está disponível em versão beta para poder chegar na sua melhor versão dentro de poucas semanas e começar a ser implementado pelas várias fabricantes. As questões de acessibilidade são cada vez mais uma preocupação e a evolução vai sendo vista.

Agora, foi encontrado um novo recurso de acessibilidade para Android que indica que a Google pretende ter expressões faciais a controlar as ações no smartphone.

Android ainda mais acessível

A Google está a desenvolver um novo recurso de acessibilidade para Android que permite controlar um smartphone através de expressões faciais como sorriso ou um levantar de sobrancelhas.

O recurso, segundo revela o site XDA Developers, é apelidado de “Camera Switch” e está disponível na Android Accessibility Suite, lançada com a quarta beta do Android 12. De notar que esta funcionalidade ainda não está disponível via Play Store, mas pode ser encontrada através do APK já disponível.

As expressões faciais

As expressões faciais incluem então o sorriso, abrir a boca, levantar as sobrancelhas, olhar para a esquerda, direita ou para cima, e podem ser usadas para aceder a vários controlos, como subir e descer uma app, ir para o menu home ou até aceder a configurações ou notificações rápidas.

Segundo é mostrado, os recursos podem ser ajustados para as diferentes expressões e a sensibilidade pode ser ajustada para evitar más interpretações.

Uma advertência é que o recurso poderá consumir demasiada bateria, pelo que deverá ser utilizado com o smartphone ligado à bateria.

As pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida ou dificuldades em utilizar os ecrãs com toque, terão assim mais uma forma de interagir com o smartphone, e de forma silenciosa. Esta novidade virá juntar-se a várias outras ações já disponíveis no Android, que visam contribuir para uma utilização universal e inclusiva do sistema.