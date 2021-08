As capacidades dos telefones permitem que controlemos de forma direta muitas das suas funcionalidades. Um exemplo disso é a possibilidade de definir quem o contacta e de que forma o pode fazer.

Hoje damos mais um exemplo dessa capacidade, permitindo bloquear contactos no Android sempre que estes façam chamadas que considere chatas ou incómodas.

Infelizmente estamos expostos de forma constante a chamadas que não queremos receber, seja de contactos conhecidos ou de números estranhos. Estes chegam de forma constante e muitas vezes fogem do nosso controlo.

A solução mais simples é mesmo ignorar essas chamadas, mas não deixam de incomodar. Claro que a Google tem na sua app Telefone uma solução, que pode ajudar aos utilizadores. Basta que bloqueiem esses contactos ou números.

Para bloquear contactos na app Telefone da Google, devem começar por abrir o histórico de chamadas. Para isso devem estar no separador Recentes e depois abrirem o menu, nos 3 pontos. Escolham a opção Histórico de chamadas. Na lista presente, devem carregar no contacto que querem bloquear.

De imediato vão ter presente um novo menu, desta vez associado ao contacto que escolheram. Nessa lista, vão ter uma opção dedicada a isso, chamada Bloquear/denunciar spam, que deverá ser escolhido para que possam dar continuidade ao processo.

O Android vai de imediato mostrar um pop-up, onde o número que vai ser bloqueado será mostrado, para pedir a confirmação ao utilizador. Este pode ainda ser declarado como spam, que está selecionado por omissão. Só precisam mesmo de carregar na opção Bloquear.

É desta forma simples que podem bloquear contactos no Android, na app Telefone da Google. Como extra é ainda limitado o envio de SMS, o que garante ao utilizador ainda mais privacidade. Daí em diante, podem esquecer as chamadas aborrecidas e que não fazem mais do que incomodar.