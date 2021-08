A SpaceX tem apostado muito forte no seu plano para colocar as suas naves no espaço. Para isso tem desenvolvido toda a estrutura e elementos que são necessários para esta árdua tarefa, com sucessos já visíveis.

Para aumentar a sua aposta e reforçar a estrutura, a SpaceX foi ao mercado às compras. O resultado está à vista e conseguiu uma presença muito forte no IoT, tendo trazido para a sua alçada a empresa Swarm Technologies.

Tal como qualquer outra grande empresa, a SpaceX tenta ir ao mercado reforçar-se com a tecnologia que necessita. Muita da que usa nos seus foguetões é criada dentro de portas, mas vai ao mercado validar o que pode puxar para si.

Nesta aposta direta, a empresa criada por Elon Musk acabou por conseguir agora comprar uma das mais promissoras ofertas do mercado. A Swarm Technologies tem estado a crescer e mesmo tendo uma equipa reduzida, tem já uma constelação de 120 pequenos satélites em produção.

Ao contrário do que a SpaceX faz uso, em especial com a Starlink, os satélites da Swarm têm propósito mais focado. Falamos de serviços associados ao IoT (Internet of Things), fornecendo comunicações bidirecionais com baixas taxas de dados para setores como agricultura, energia e transportes.

Do que se sabe, a compra da Swarm pela SpaceX foi realizada no passado dia 16 de julho, não tendo sido anunciada na altura. Foi, entretanto, descoberta após um pedido feito à FCC, sendo reforçado que a associação entre estas empresas será útil para ambas.

Com a proximidade da SpaceX, a Swarm irá ter acesso a toda a tecnologia que a empresa de Elon Musk tem criado ao longo dos anos. Assim, irá conseguir crescer de forma mais rápida e com ainda mais força, sendo ainda mais competitiva.

O que não fica claro neste processo, segundo muitos analistas, é o que a SpaceX irá ganhar com esta compra. Certamente que será uma mais valia para a empresa como uma nova oferta, mas não deverá ser uma tecnologia que possa aproveitar de imediato para as suas propostas imediatas.