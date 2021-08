Recorde! Cópia nunca aberta do Super Mario Bros vendida por 2 milhões de dólares

Volta e meia descobrimos que o mundo dos videojogos tem ainda muitas raridades que estavam por descobrir. E isso aplica-se sobretudo a alguns exemplares de jogos eletrónicos guardados de forma imaculada durante vários anos e que são depois verdadeiros objetos preciosos para os colecionadores.

Neste sentido, uma nova cópia selada do Super Mario Bros para o NES, nunca antes aberta, foi agora vendida por um preço recorde de 2 milhões de dólares.

Já aqui escrevemos várias vezes sobre cópias de videojogos que foram vendidas por preços absolutamente extraordinários de tão altos que são. Alguns exemplos são o jogo The Legend of Zelda vendido em leilão por 870 mil dólares e um original do Super Mario Bros selado por 117 mil dólares. Para além destes uma outra cópia do Super Mario 64 de 1996 foi vendida por um impressionante valor de 1,56 milhões de dólares, montante que marcaria um novo recorde.

Mas estes valores são autênticos 'meninos' comparados com o valor a que foi vendida recentemente mais uma cópia do Super Mario Bros.

Cópia selada do Super Mario Bros vendida por um valor milionário

O mundo dos colecionadores de videojogos acaba de originar mais um recorde no valor de venda de um produto. Trata-se de uma cópia do jogo Super Mario Bros de 1985 para o NES (Nintendo Entertainment System) selada e nunca aberta que foi vendida por espantosos 2 milhões de dólares (~1,7 milhões de euros) num site dedicado a produtos de coleção.

De acordo com o The New York Times, para além de selado, o jogo estava também muito bem conservado. A venda foi realizada através do site Rally e o comprador não quis que a sua identidade fosse revelada.

Ao The New York Times, o fundador do site Rally, Rob Petrozzo, diz ter notado um aumento significativo do interesse por jogos antigos na sua plataforma. Portanto, caso a tendência se mantenha, quem sabe se em breve voltaremos a ter mais jogos novos mas com design retro.