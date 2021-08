A Xiaomi lançou o seu mais recente smartphone na linha Mi MIX. O Xiaomi MIX 4 é, além de o culminar de anos de desenvolvimento, o primeiro smartphone da empresa a integrar uma câmara por baixo do ecrã. A tecnologia CUP - camera under panel - surge para oferecer uma experiência de ecrã completo, sem necessidade de incluir mecanismos como câmara deslizantes ou rotativas, nem estruturas deslizantes, como já havia acontecido com o Mi MIX 3.

Contudo, se quer um smartphone que tire boas selfies ou que permita gravar bons vídeos com a câmara frontal, é melhor optar por outro modelo. É a Xiaomi que o diz!

O Xiaomi MIX 4 chegou para uma verdadeira experiência de ecrã completo. É certo que muitos smartphones já o oferece, incluindo a própria Xiaomi, no entanto, o desafio era maior. O objetivo da empresa, como de outras fabricantes, passa por ter smartphones com a câmara escondida pelo ecrã.

Isso não é difícil de conseguir. O difícil parece ser criar uma tecnologia que garanta a qualidade de visualização da imagem na zona da câmara e ainda permitir que a qualidade de imagem captada pela câmara seja decente para a gama onde se inserem estes smartphones.

No caso do smartphone da Xiaomi temos um ecrã de 6,67" com tecnologia AMOLED e acabamento curvo, dando ainda mais a sensação de "infinito". Oferece uma taxa de atualização de 120Hz e uma resolução de 1080 x 2400p. Integra ainda tecnologia Dolby Vision, True Tone e tem proteção Gorilla Glass Victus.

Já a câmara frontal, é de 20 MP com um sensor RGGB de 1.6μm, segundo a Xiaomi para "fotografia soberba".

Falamos de uma câmara que se encontra posicionada abaixo do ecrã e que inclui, sobre ela, um sistema avançado de píxeis com 400ppi, o que garantirá uma visualização perfeita de conteúdos, quando a câmara não está a ser utilizada. Este pequeno ponto no ecrã integra várias tecnologias inovadoras, como uma composição nova de micro diamantes para reduzir a área de píxeis e aumentar o brilho e um novo circuito elétrico transparente para alimentar os píxeis.

Mas será esta uma câmara realmente para fotos com categoria soberba?

Sem podemos ainda testar e sem o feedback por parte de avaliadores de confiança é difícil dizermos se a câmara é boa ou não. Recordemos que o smartphone foi lançado na China e ainda não foi distribuído, pelo que ainda é preliminar falar nos resultados.

Alguns dos poucos testes de primeiras impressões parecem revelar uma boa qualidade de imagem, mas nada mais é avançado.

No entanto, a conclusão de que este não é um smartphone para selfies vem da própria Xiaomi. William Lu, sócio e vice-presidente sénior do Grupo Xiaomi, utilizou as suas redes sociais para tecer algumas afirmações relacionadas com o novo smartphone Xiaomi MIX 4.

Nesta publicação é claro:

Se está particularmente preocupado com o resultado das selfies, recomendo que compre um smartphone com ecrã perfurado

Acrescenta, porém, que "se não tem requisitos tão exigentes para as selfies e quer um ecrã para uma experiência de visualização completa" então o MIX4 é o modelo recomendado.

Além disso, a tecnologia CUP da Xiaomi será a melhor atualmente disponível no mercado, conjugando a qualidade fotográfica, com a de exibição de imagem no ecrã.

Recorde-se que a Samsung lançou ontem o seu primeiro smartphone com câmara escondida pelo ecrã, mas a zona de píxeis junto à câmara não é de todo surpreendente em termos de visualização de conteúdos.

Conheça mais sobre o Xiaomi MIX 4: