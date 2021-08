Xiaomi MIX 4 é oficial! A era dos ecrãs infinitos chegou a partir de 650 €

A Xiaomi acabou de anunciar oficialmente o seu Xiaomi MIX 4. A geração Mi MIX teve um ajuste no nome e parece ter perdido o Mi, mas as especificações de topo aliadas a inovações no mercado continuam a ser o fio condutor desta linha de smartphones. O grande destaque vai, sem dúvida alguma para o ecrã com câmara escondida pelos píxeis, mas há mais para descobrir.

Venha conhecer todos os pormenores do Xiaomi MIX 4 que vem dar início a uma nova era de ecrãs infinitos.

A Xiaomi está, a partir da China, a apresentar várias novidades, ainda em exclusivo para este mercado. É provável que algumas delas venham para o mercado internacional e é isso que os Mi Fãs esperam para o novo smartphone MIX 4.

Chegou o Xiaomi MIX 4

O Xiaomi MIX 4, o tão aguardado sucessor da linha Mi MIX demorou em chegar. Num destes dias Lei Jun, CEO da Xiaomi, dizia que o processo de desenvolvimento foi feito sem pressas para poder entregar aos consumidores o melhor daquilo que a tecnologia móvel podia oferecer e, daí um novo Mi MIX ter demorado tanto tempo a chegar.

Este novo topo de gama estreia o processador Snapdragon 888+ e vem com Wi-Fi 6, o que lhe garantirá um desempenho de excelência. De notar que será lançado com 8 e 12 GB de RAM e 128/256/512 GB de armazenamento interno.

Mas o grande destaque vai, sem dúvida alguma, para o ecrã. O ecrã o smartphone é de 6,67" com tecnologia AMOLED, com taxa de atualização de 120Hz e uma resolução de 1080 x 2400p. Integra ainda tecnologia Dolby Vision, True Tone e proteção Gorilla Glass Victus.

A particularidade deste ecrã é o facto de ser verdadeiramente infinito. Ou seja, não há perfurações nem recortes que interfiram na visualização de conteúdos. Mas então como está colocada a câmara dedicada às selfies?

O Ecrã e câmara escondida

Esta câmara tira partido de uma nova tecnologia desenvolvida pela Xiaomi e que permite que esta fique escondida por alguns píxies do ecrã.

A tecnologia CUP apresentada pela Xiaomi revela uma câmara de 20 MP escondida por um conjunto de píxies com 400ppi, o que garantirá uma visualização perfeita de conteúdos, quando a câmara não está a ser utilizada. Este pequeno ponto no ecrã integra várias tecnologias inovadoras, como uma composição nova de micro diamantes para reduzir a área de píxeis e aumentar o brilho e um novo circuito elétrico para alimentar os píxeis.

As fotos, segundo a Xiaomi, serão melhoradas através de um algoritmo de inteligência artificial que irá corrigir qualquer imperfeição provocada pela própria tecnologia integrada no ecrã.

A construção do smartphone é em cerâmica, sem molduras, eliminando as brechas entre elas e a capa traseira.

As câmaras

A câmara principal é de 108 MP com abertura f/1.33 e tem estabilizador ótico de imagem, há uma outra câmara ulta grande angular de 13 Mo e uma telefoto de 8 MP com capacidade para fazer zoom até 50 vezes.

Adicionalmente, o smartphone traz áudio com tecnologia Harman Kardon, tem NFC, HDR10+ e a bateria é de 4500 mAh com capacidade de carregamento a 120W com fios e de 50W sem fios.

Os preços começam nos 4999 yuan e vão até aos 6299 yuan, ou seja, mais ou menos dos 650 € até aos 830 €, em conversão direta.

Não há, até ao momento, indicação da disponibilidade para o mercado global.