O Linux do Windows 10 já tem disponível a tão esperada interface gráfica

Quando a Microsoft trouxe o Linux para dentro do Windows 10, muitos vaticinaram como certo este projeto morrer com o tempo. A verdade é que se tem mantido forte e com cada vez mais adeptos, mostrando que esta união parece ter vindo para ficar.

Os desenvolvimentos não abrandaram e a cada nova atualização surgem novidade. Uma das mais recentes traz finalmente uma promessa feita há algum tempo. O WSL tem finalmente a interface gráfica e pode ser usado nas apps Linux que forem instaladas no Windows 10.

A proximidade do Windows 10 e da Microsoft ao Linux é algo que muitos julgavam impossível de acontecer de forma natural. Ainda assim, este está cada vez mais presente e integrado com o sistema operativo mais usado nos computadores.

Havia também a promessa de elevar esta união, trazendo uma integração completa e total. Para isso faltava criar um elemento e trazê-lo para o Windows 10. Falamos do ambiente gráfico, que todos se habituaram a usar, não se contentando com a janela do terminal.

Isso agora mudou completamente e a mais recente versão Insider do Windows 10 traz uma novidade. O ambiente gráfico ficou disponível e pode ser já usado livremente. Estas janelas correm como processos do Windows, podendo até ser alternadas com o atalho Alt+Tab, como todas as outras.

A Microsoft foi mais longe e não se limita a trazer o ambiente gráfico para as apps. Estas conseguem captar áudio e também vídeo, sendo totalmente independente. A Microsoft faz questão de revelar que não tem nenhum servidor X a correr e a gerir todos estes processos.

Cm o WSL já presente, bastará um comando para fazer a atualização e ter acesso a esta nova versão. Depois disso é instalar as apps, como o gedit, o nautilus ou um qualquer browser. Estas apps surgem depois no menu iniciar, associadas à distribuição que está a ser usada.

Todo o processo de integração do Linux é simples e está explicado nesta página do GitHub. Depois dos passos necessários, o WSLG fica instalado no Windows 10 e pronto a ser usado, com todas as apps Linux e o seu ambiente gráfico.