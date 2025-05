Usa o seu iPhone muito tempo à noite? Ative esta funcionalidade o mais rápido possível

A luminosidade do ecrã do iPhone, mesmo no mínimo, pode tornar-se desconfortável durante longos períodos de utilização. Felizmente, existe uma funcionalidade menos conhecida que permite diminuir ainda mais o brilho para proteger a sua visão: chama-se "redução do ponto branco". Descubra como ativá-la.

iOS inclui solução eficaz integrada nas opções de acessibilidade

Um dos aspetos mais incómodos ao utilizar o iPhone durante a noite é a intensidade da luz do ecrã. Mesmo reduzindo o brilho ao mínimo através da Central de Controlo ou das Definições, a luz pode continuar a ser excessiva.

Pois bem, o iPhone está repleto de funcionalidades de acessibilidade que, embora concebidas primariamente para utilizadores com necessidades específicas ou incapacidades, podem ser vantajosas para qualquer pessoa.

A opção "reduzir ponto branco" é um desses casos. Pelo nome, a sua utilidade pode não ser imediatamente óbvia para o utilizador comum. Tecnicamente, o ponto branco de um ecrã refere-se à "temperatura" a que a cor branca é exibida, sendo crucial para a correta representação das cores.

No entanto, esta funcionalidade tem um efeito secundário muito útil: diminui a intensidade geral das cores brilhantes no ecrã. Isto resulta num escurecimento adicional que vai além do ajuste de brilho mínimo, tornando-a ideal para situações em que mesmo o brilho mais baixo ainda é demasiado intenso, como ao usar o telemóvel no escuro.

Como ativar a "redução do ponto branco" no iPhone

A forma mais rápida de controlar esta função é através do "Atalho de acessibilidade". Esta funcionalidade do iOS permite ativar ou desativar rapidamente certas opções premindo o botão lateral (ou o botão principal em modelos mais antigos) três vezes seguidas. Para configurá-lo:

1. Aceda às "Definições" e clique em "Acessibilidade".

2. Arraste até ao final do menu e, na secção "Geral", clique em "Atalho de acessibilidade".

3. Na lista de funcionalidades, clique em "Reduzir ponto branco".

📝 Se tiver dificuldade em premir o botão três vezes com a rapidez necessária, pode ajustar esta definição.

Para isso: aceda às "Definições" > "Acessibilidade" > "Botão lateral" e altere a "Velocidade do clique" para "Lenta" ou "Muito lenta".

O iPhone emitirá imediatamente as vibrações de acordo com o que selecionou, para que possa garantir que a velocidade escolhida corresponde ao que queria.

Leia também: