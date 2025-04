Apagão energético: qual o ponto de situação em Portugal?

Viveram-se momentos difíceis em infraestruturas essenciais e não só, mas felizmente Portugal acordou com boas notícias. De acordo com o último ponto de situação, 6,4 milhões de clientes já têm energia, mas há outros dados interessantes.

O Governo português fez a publicação do ponto de situação face à falha energética que aconteceu na Península Ibérica e não só. Há boas notícias, mas ainda há alguns serviços com perturbações.

Falha energética: Qual o ponto de situação feito pelo governo?

Eletricidade : 6,4 milhões de clientes ligados, exceção para 800 por razões de avaria;

: 6,4 milhões de clientes ligados, exceção para 800 por razões de avaria; Água : abastecimento a funcionar em todo o país;

: abastecimento a funcionar em todo o país; Metro de Lisboa : a arrancar a operação, mas com perturbações e problema em data center

: a arrancar a operação, mas com perturbações e problema em data center Aeroportos : operacionais;

: operacionais; Combustíveis : abastecimento normalizado;

: abastecimento normalizado; Segurança : Sem perturbações;

: Sem perturbações; Serviços de saúde : "situação estabilizada";

: "situação estabilizada"; As escolas têm indicações para abrir e, do ponto de vista de segurança, não se registaram perturbações

Publicação feita pelo Governo na rede X.

Segundo a REN, perante o evento absolutamente excecional, com origem externa, que se verificou ontem às 11h33, e que levou ao blackout de Espanha e Portugal, a REN, um pouco antes das 23h30 do mesmo dia já tinha reposto o funcionamento de todas as subestações da Rede Nacional de Transporte (RNT).

A REN, em estreita colaboração com os Operadores de rede nacionais e internacionais, conseguiu assim repor a RNT antes do fim do dia de ontem, estando a rede perfeitamente estabilizada.