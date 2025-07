Migrar do Windows 10 para o Linux? O Operese trata de todo o processo

O fim do suporte ao Windows 10 tem trazido problemas, em especial para quem não quer abraçar o Windows 11. A alternativa mais viável é o Linux, mas para muitos será começar tudo de novo. Um novo projeto quer quebrar essa barreira e tornar simples migrar do Windows para o Linux. Nasceu assim o Operese, uma ferramenta que poderá mudar tudo em breve.

Ainda que falte algum tempo para o fim do Windows 10, muitos olham já para o Linux como a alternativa mais viável. Conseguem assim evitar o Windows 11 e manter as suas máquinas, que ainda têm hardware perfeitamente capaz. Os números mostram que muitos já deram esse passo, com o sistema open-source a garantir já uma presença muito mais elevada no mercado.

Claro que migrar entre estes 2 sistemas não é algo natural e até as apps que se encontram disponíveis em ambos são diferentes. As alternativas existem, mas os dados do utilizador simplesmente não são simples de migrar. Para responder a esta questão, e ajudar muitos milhares de utilizadores, surge agora o Operese.

O seu criado, de nome TechnoPorg, afirma ser estudante na Universidade de Waterloo. Lançou uma nova ferramenta interessante que pode transferir ficheiros e definições do Windows 10 para o Linux. Ainda em testes, a ferramenta Operese é baseada em Rust. Esta leva os utilizadores do Windows 10 para o Kubuntu, a distribuição Linux baseada no Ubuntu que utiliza o ambiente de trabalho KDE Plasma.

Este é realmente um recurso útil, considerando que a maioria dos utilizadores não estão familiarizados com a tecnologia. Provavelmente não vão achará fácil fazer a migração por conta própria sem uma aplicação automática como esta para os ajudar.

O autor desta ferramenta revela que a razão da escolha desta distribuição é a estabilidade geral e o bom suporte de drivers de terceiros. No futuro, conforme o autor afirma, tem planos para adicionar mais configurações e migração de programas, suporte UEFI, melhor suporte multiutilizador e muito mais.

Como mencionado antes, esta aplicação ainda está em desenvolvimento, pelo que provavelmente não deve ser usada imediatamente, pelo menos não com os dados reais. No entanto, pode ser testado numa VM por diversão e para garantir que funciona. Este é uma proposta que muitos utilizadores do Windows 10 solicitavam. Vai ajudar num processo que pode ser complicado e que poderia levar à perda de dados.